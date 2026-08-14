Fin de semana largo: la guía completa de turismo en Neuquén capital con paseos gratuitos, ferias y gastronomía

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el subsecretario de Turismo, Diego Cayol, detalló la agenda del fin de semana largo, el auge del bus turístico, las novedades en Península Hiroki y el impacto de las salas de elaboración municipales para emprendedores.

El abanico de propuestas de turismo en Neuquén capital se renueva para este fin de semana largo con una agenda integral que combina paseos guiados sin costo, promociones gastronómicas, actividades de aventura y ferias de productores locales. Con el río Limay, la barda y los parques urbanos como escenarios centrales, la ciudad se consolida como un punto de atracción tanto para residentes como para visitantes del Alto Valle y otras provincias.

Recorridos guiados gratuitos y circuitos en bus

Uno de los pilares de la oferta municipal son las salidas diarias en el bus descapotable y en minibuses, acompañadas en todo momento por guías profesionales de turismo. Los interesados únicamente deben acercarse con media hora de anticipación al Centro de Informes Turísticos, ubicado en avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril, para acceder a los turnos de las 10:00, 15:00 y 17:00.

El bus grande cuenta con dos modalidades: el circuito clásico (de una hora de duración), que recorre la Universidad Nacional del Comahue, el Parque del Este, la Legislatura, el Concejo Deliberante y la Plaza de las Banderas; y un recorrido extendido (de entre 1 hora 30 y 1 hora 40 minutos), que asciende por Parque Norte hasta el Polo Tecnológico. En paralelo, los minibuses cubren circuitos específicos orientados a la naturaleza y el patrimonio local, tales como el Paseo Costero del río Limay, el trayecto de Balsa Las Perlas a calle Solalique, los miradores del río Neuquén, el Mausoleo de Olascoaga y Península Hiroki. Asimismo, el lunes feriado a las 14:00 se realizará un circuito especial conmemorativo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Semana del Pinot Noir y puntos de impulsión

En el plano enogastronómico, la ciudad celebra la Semana del Pinot Noir, destacando la cepa insignia de la Patagonia por su frescura, color y versatilidad para maridar con la cocina regional. Diversos restaurantes locales se sumaron a la iniciativa ofreciendo una copa de degustación sin cargo incluida dentro de su menú.

A esto se suma la iniciativa municipal de los “puntos de impulsión”, un trabajo articulado con agencias de viajes locales donde el Estado comunal subsidia el transporte para abaratar los costos al público. El esquema contempla visitas a establecimientos olivícolas por la mañana, flotadas recreativas en las aguas del río Limay al mediodía y experiencias de astroturismo en Península Hiroki al caer la tarde.

Ferias, gastronomía y el crecimiento del ecosistema emprendedor

El Parque Jaime de Nevares será el epicentro de la actividad social durante el sábado y domingo, albergando desde las 12:00 una nueva edición conjunta de la feria Neuquén Emprende y el festival Confluencia de Sabores.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 900 emprendedores habilitados formalmente. Esta política busca priorizar a los fabricantes y artesanos que agregan valor local frente a la reventa informal en la vía pública. Para ello, el Municipio dispone de dos salas de elaboración de alimentos —dependientes de la Jefatura de Gabinete a cargo de María Pasqualini—, una de las cuales está adaptada con infraestructura exclusiva para productos libres de gluten (sin TACC).

Estos espacios brindan asistencia técnica y análisis bromatológicos, permitiendo que productores de dulces, conservas, perfumería y bebidas alcohólicas obtengan registros oficiales como el RNPA o RNBA. Con estos sellos de calidad e inocuidad, los productos pueden comercializarse no solo en ferias, sino también en cadenas de supermercados, comercios y hoteles de todo el país. Como complemento, la comuna dicta capacitaciones gratuitas y abiertas sobre manipulación segura de alimentos todos los martes, con turnos e información disponibles en el portal oficial del municipio (neuquencapital.gob.ar).

Naturaleza y proyectos de infraestructura en Península Hiroki

En el extremo sudeste de la ciudad, el área natural protegida de Península Hiroki continúa sumando infraestructura para el disfrute responsable del entorno ribereño. Desde el área de Turismo explicaron que la ocupación y uso público de los espacios es la herramienta más efectiva para preservarlos y evitar asentamientos informales.

Actualmente, los senderos habilitados permiten llegar hasta el brazo de agua conocido como la “falsa confluencia”, un sector de aguas calmas frecuentado por el avistamiento de carpas de gran tamaño. Hacia adelante, el Municipio proyecta la habilitación de un nuevo sendero peatonal de 1.200 metros para conectar directamente con la confluencia real donde nace el río Negro. En paralelo, avanzan los estudios de impacto ambiental para un proyecto de transporte por cabina o teleférico con inversión privada, orientado a jerarquizar la experiencia paisajística de la capital neuquina.