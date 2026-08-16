Fuerte advertencia de Pablo Todero sobre la soberanía energética y la injerencia extranjera en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado nacional alertó sobre el avance diplomático de Estados Unidos sobre las instituciones locales y el impacto negativo de la desregulación petrolera. Un escenario que compromete el futuro de Vaca Muerta y el desarrollo de los municipios patagónicos.

La soberanía energética y territorial de la provincia atraviesa horas críticas frente a las políticas de desregulación y alineamiento internacional impulsadas por la Casa Rosada. Así lo dejó en claro el diputado nacional Pablo Todero, quien, en una charla a fondo con Marcelo García y el equipo periodístico de la mañana, analizó el complejo panorama que enfrenta Neuquén ante la desprotección de sus recursos estratégicos.

La presión extranjera sobre las instituciones locales Uno de los ejes más ríspidos de la entrevista fue la reciente visita de la embajada de Estados Unidos a la cooperativa eléctrica CALF. Todero no dudó en calificar el episodio como “una injerencia permitida por el gobierno nacional”, denunciando que representantes diplomáticos extranjeros intentaron dictar pautas sobre el accionar de una entidad netamente local.

“Enviamos a Cancillería una nota antes de haber hablado con el embajador diciéndole que nos defiendan. No respondió nunca”, lamentó el legislador. En este sentido, criticó duramente la política exterior de Javier Milei, a la que tildó de genuflexa: “Es hacer estas payasadas de ser el payaso de fiestas en la casa de Trump, a las que ni siquiera va Trump”.

El impacto del RIGI y los combustibles a precio internacional La aplicación de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también encendieron las alarmas. Para Todero, la liberación de los precios de los combustibles para acoplarlos al valor del barril internacional —que promedia los 80 dólares en el mercado global— representa un golpe directo al bolsillo de la clase media y el sector productivo.

A pesar de que el sector hidrocarburífero está batiendo récords históricos de producción en la cuenca neuquina, superando los 400.000 barriles diarios, el diputado advirtió que los verdaderos beneficios no quedan en el país. Sobre el anuncio de YPF de invertir 25.000 millones de dólares en los próximos cinco años, Todero fue tajante al desmitificar la cifra frente a la audiencia: “¿Saben cuánto invirtió YPF en el 2021 y 2022? Cinco mil millones por año. O sea que seguimos igual. Lo van a hacer con la plata de los argentinos, con lo que vos y yo pagamos la nafta”.

Límites a la expropiación y el freno al crecimiento municipal Otro de los puntos críticos que dejó la nueva normativa nacional es la modificación en torno a las expropiaciones de tierras. El diputado advirtió que esta ley asfixia el crecimiento de las localidades neuquinas en constante expansión demográfica.

Al quitarle al Estado la herramienta ágil para recuperar tierras estratégicas, los municipios pierden capacidad de planificación urbana básica. “Le cortaron la posibilidad al Estado de expropiar 100 metros de un campo para poder hacer crecer ese municipio”, ejemplificó, marcando un escenario muy preocupante para ciudades que reciben un flujo migratorio constante impulsado por el imán de Vaca Muerta.

El armado político de cara al futuro Hacia el final de la charla, Todero proyectó el escenario electoral y político. Con una postura firme frente a lo que considera una entrega sistemática del patrimonio nacional —incluyendo la nula participación estatal en proyectos mineros de otras provincias—, aseguró que el actual modelo económico tiene fecha de vencimiento.

“Este gobierno no va a reelegir”, sentenció con seguridad. Para el legislador, el desafío inmediato de los sectores productivos y la oposición es construir un consenso amplio que garantice un país autónomo e independiente, con un mercado interno fortalecido que funcione como el motor indispensable para el desarrollo real de Neuquén y la Argentina.