La Feria del libro Neuquén regresa con un récord de inscriptos, más de cien stands y un fuerte enfoque regional. En diálogo con Rivadavia Neuquén, María Pasqualini adelantó los detalles del evento cultural más convocante de la Patagonia.

La Feria del libro Neuquén ultima los preparativos para abrir las puertas de su decimotercera edición, que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre. En una entrevista radial a fondo, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, desglosó el impacto, la organización y los números de una muestra que debió extenderse a diez días para poder absorber la inmensa demanda del público.

Récord de participación y fuerte impronta regional Con más de 600 inscriptos entre escritores, editoriales y libreros, el evento superó todas las expectativas previas. “Completamos las visitas educativas con las escuelas para que 10.000 chicos puedan recorrerla”, detalló la funcionaria, subrayando además la anotación de 800 docentes para las jornadas de capacitación.

El diseño del predio contará con dos globas principales, un escenario, un tráiler de actividades y un sector especial que alojará una sala de escape interactiva de YPF, sumando una propuesta lúdica al clásico recorrido de stands. El peso local será determinante: el 50% del espacio estará dedicado a exponentes de la región, congregando a unos 250 escritores zonales. En una ciudad joven que está próxima a cumplir 122 años desde su fundación, Pasqualini remarcó que este ámbito es vital para la consolidación de la identidad neuquina. Además, para facilitar el recorrido diario entre tantas propuestas, los visitantes podrán consultar el cronograma completo y actualizado a través de nuestra guía automatizada de servicios locales integrada en el portal.

Autores nacionales y ejes conmemorativos La grilla de invitados de alcance nacional promete convocar multitudes en cada jornada. Entre las figuras confirmadas para esta edición destacan Alejandro Dolina, Viviana Rivero, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Guillermo Martínez, Reinaldo Sietecase, Verónica Boix y Mauricio Kartun.

Este año, la feria estará atravesada por dos grandes ejes históricos. Por un lado, se conmemorarán los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, con una muestra especial curada por la APDH. Por otro, se homenajeará a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento en Ginebra, incluyendo una exhibición en el Museo Paraje Confluencia que rescatará los detalles de su histórica visita a la capital neuquina en el año 1970.

El debate sobre la inteligencia artificial y la defensa del papel La irrupción de la inteligencia artificial en el ecosistema literario también tendrá su lugar de análisis. Durante la entrevista, se planteó que estas nuevas tecnologías ya se están probando para recomendar textos e incluso gestionar ventas en algunas librerías, lo que abre un necesario debate ético sobre los límites del algoritmo frente a la creación artística humana.

Pese a los avances digitales, el formato físico sigue siendo el rey indiscutido del evento. Pasqualini se reconoció como una defensora de la lectura tradicional (“a mí me gusta leer en papel, hacer anotaciones, subrayar”) y las estadísticas le dan la razón: en ediciones anteriores, la feria registró un promedio de venta de 6.000 ejemplares diarios, consolidándose como un motor económico clave. Esta dinámica comercial se sostiene, en gran medida, gracias al cumplimiento de la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley 25.542), una normativa fundamental que garantiza un precio uniforme de venta al público y protege a las librerías independientes de la región.