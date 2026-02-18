Vuelta a clases: entregan tarjetas y Kits escolares

Comenzó la entrega de las tarjetas del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), el beneficio que garantiza el transporte público gratuito para estudiantes de todos los niveles en la ciudad, de cara al inicio del ciclo lectivo previsto para el 25 de febrero.

El trámite de inscripción se realizó de manera online a través del sitio oficial del municipio. Quienes se anotaron por primera vez deben presentar DNI, certificado de escolaridad y libreta de vacunación con el calendario completo. Se acepta constancia del ciclo anterior.

Los estudiantes que ya contaban con el beneficio tuvieron que reinscribirse obligatoriamente, ya que este año se dispuso la renovación total de las tarjetas.

Una vez validada la documentación, los usuarios reciben un correo electrónico de confirmación para retirar el plástico.

La entrega se realiza de 8 a 17 en los siguientes puntos:

Municipalidad del Centro

Delegación de Godoy

ETON

SAF de Confluencia

El uso del boleto gratuito comenzará con el inicio de clases, manteniendo la misma modalidad de viajes y transbordos.

En paralelo, desde el 19 de febrero se inició la distribución de kits escolares para estudiantes de la ciudad.

Los materiales se retiran en:

Museo Nacional de Bellas Artes

Centro Cultural Oeste

CIFEP

Cronograma:

Jueves y viernes: 8 a 17

Sábado: 8 a 14

Lunes y martes: 8 a 17

Para acceder al kit es obligatorio tener gestionado el BEN. Las personas con Certificado Único de Discapacidad deben presentar el carnet y en el nivel inicial se solicita el acta de inscripción.