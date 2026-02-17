Reinscripción obligatoria para el Boleto Estudiantil 2026

La Municipalidad de Neuquén habilitó la inscripción al Boleto Estudiantil Neuquino (BEN), el beneficio que garantiza el uso gratuito del transporte público para estudiantes de todos los niveles educativos.

El trámite debe realizarse de manera online a través del sitio oficial del municipio. Quienes se inscriban por primera vez deberán presentar DNI, certificado de escolaridad (puede ser del ciclo anterior) y libreta de vacunación con calendario completo.

Los alumnos que ya contaban con el beneficio deberán reinscribirse de forma obligatoria, ya que este año se renovarán todas las tarjetas.

Una vez validada la documentación, los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación. La entrega de los nuevos plásticos comenzará el 18 de febrero, de 8 a 17, en estos puntos:

Municipalidad del Centro

Delegación de Godoy

ETON

SAF de Confluencia

El boleto gratuito podrá utilizarse desde el 25 de febrero, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo, con la misma modalidad de viajes y transbordos.

En paralelo, desde el 19 de febrero comenzará la entrega de kits escolares para estudiantes de la ciudad. Los materiales podrán retirarse en:

Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz)

Centro Cultural Oeste (Racedo y Dr. Luis Ramón)

CIFEP (Godoy y Albardón)

Días y horarios:

Jueves y viernes: 8 a 17

Sábado: 8 a 14

Lunes y martes: 8 a 17

Como requisito indispensable, antes de retirar el kit se deberá gestionar el BEN. Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán que presentar el carnet y, en el caso del nivel inicial, el acta de inscripción.