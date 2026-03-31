El gas aumenta desde abril con nuevos valores oficiales

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1 de abril en todo el país, en el marco de un esquema de actualización mensual basado en variables de costos y precios mayoristas.

La medida, instrumentada a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, responde a la política de tarifas móviles impulsada por la Secretaría de Energía e incluye la actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), junto con un nuevo tramo de la Revisión Quinquenal de Tarifas.

Con los nuevos valores, el cargo fijo más bajo para usuarios residenciales (categoría R1) se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano, mientras que para los segmentos de mayor consumo (R4) los cargos fijos superarán los $91.000 mensuales.

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU) en las facturas, que funcionará como referencia para la aplicación de subsidios.

Este indicador será utilizado durante todo 2026 dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que determina las bonificaciones en función del precio promedio del Plan Gas.Ar y busca sostener el acceso al consumo básico en los sectores de menores ingresos.

El nuevo cuadro tarifario se completará con un sendero de 31 ajustes mensuales consecutivos, en línea con el cronograma definido por el Ministerio de Economía, lo que consolida un esquema de recomposición gradual de tarifas en el sector.