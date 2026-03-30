ENARGAS define cómo se trasladará el precio del gas a tarifas

El ENARGAS formalizó los lineamientos para trasladar a las tarifas el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas definido por la Secretaría de Energía para 2026.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 371/2026, publicada el 27 de marzo, y dispone que el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) será incorporado a los cuadros tarifarios de distribución que aplican las empresas prestadoras.

El PAU fue fijado en el marco del Plan Gas.Ar, un programa orientado a garantizar el abastecimiento interno, impulsar la producción y reducir la dependencia de importaciones. Según se indicó, el precio regirá para los consumos realizados durante 2026, a partir de la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios.

La normativa se inscribe además dentro de la emergencia energética vigente, prorrogada para los segmentos de transporte y distribución de gas natural mediante decretos del Poder Ejecutivo.

En este escenario, el organismo avanza en la adecuación del esquema tarifario, con impacto directo en los usuarios finales y en línea con las políticas nacionales del sector hidrocarburífero.