La AOG Patagonia 2026 vuelve con mayor escala

La industria de los hidrocarburos se prepara para uno de sus principales encuentros del año con el regreso de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 a Neuquén.

El evento se realizará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM y proyecta una edición de mayor escala, con una agenda ampliada y nuevas instancias de vinculación para toda la cadena de valor.

La exposición reunirá a empresas, especialistas y profesionales del sector, en un ámbito orientado al intercambio técnico y la generación de oportunidades comerciales.

Entre las actividades previstas se destacan el Encuentro de CEOs, la 4° Jornada de Seguridad de Procesos, la décima edición de Jóvenes Oil & Gas, además de charlas técnicas y una plaza de máquinas con demostraciones en vivo.

Con foco en innovación, capacitación y negocios, la muestra se posiciona como un espacio estratégico dentro del calendario energético regional.

Debido a la alta convocatoria prevista, se recomienda planificar con anticipación la participación, incluyendo logística y alojamiento.