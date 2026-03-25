Marín afirmó que el conflicto en Medio Oriente acelera el GNL argentino

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que el conflicto en Medio Oriente no frena el desarrollo del proyecto Argentina GNL, sino que, por el contrario, “acelera fuertemente su expansión”.

La declaración fue realizada durante CERAWeek, el encuentro energético que se desarrolla en Houston, donde el ejecutivo expuso los avances del plan.

Según detalló, la iniciativa prevé alcanzar una producción de 18 millones de toneladas anuales de GNL, con una base inicial de 12 millones y una ampliación proyectada de otros 6 millones en una tercera etapa.

El proyecto cuenta con la participación de Eni y ADNOC, y podría sumar un cuarto socio en la fase de expansión, aunque Marín señaló que puede desarrollarse con los actuales participantes.

En materia de inversión, el esquema contempla unos 30.000 millones de dólares, distribuidos en 10.000 millones para upstream y 20.000 millones destinados a infraestructura de transporte y procesamiento.

Marín sostuvo que el escenario internacional posiciona a la Argentina como un proveedor confiable de energía, en un contexto donde los conflictos geopolíticos incrementan la demanda de fuentes seguras.

Además, anticipó que desde abril se avanzará con licitaciones para gasoductos, buques de GNL y otros insumos clave, con el objetivo de cerrar el proyecto hacia fines de octubre.

El desarrollo se apoya en el potencial de Vaca Muerta, considerado uno de los principales reservorios no convencionales a nivel global.