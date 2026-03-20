Rucci advierte por El Medanito y pide acuerdo político

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, advirtió sobre la situación del yacimiento El Medanito, en 25 de Mayo, y pidió a la dirigencia política alcanzar un acuerdo para evitar su deterioro.

El dirigente señaló que se trata de uno de los principales yacimientos convencionales de La Pampa y remarcó que una eventual caída en su producción implicaría luego un alto costo de recuperación, debido a las inversiones necesarias.

En ese contexto, sostuvo que la resolución del conflicto excede al sector sindical y depende de la dirigencia política, al tiempo que alertó sobre el clima de incertidumbre generado por el debate.

Según planteó, la discusión se desarrolla en el ámbito institucional, con posiciones contrapuestas, lo que impacta directamente en la comunidad.

Rucci también expresó preocupación por las consecuencias sociales del escenario actual y reclamó garantías para la continuidad laboral de los trabajadores vinculados a la actividad.

Finalmente, consideró que la salida debe construirse mediante un acuerdo consensuado, con beneficios para la provincia, al entender que una resolución favorable tendrá impacto directo en la población.