El GNL sube 17% y presiona el costo energético

El precio del gas natural licuado (GNL) subió un 17% en el mercado internacional tras un ataque a instalaciones energéticas en Qatar, uno de los principales exportadores del mundo.

El valor alcanzó los 30 dólares por millón de BTU, encendiendo alertas por el impacto que podría tener en el abastecimiento energético de la Argentina de cara al invierno.

En este contexto, el Gobierno aún no cerró las compras de GNL necesarias para cubrir la demanda estacional. Durante los meses fríos, el consumo de gas crece y obliga a importar energía para abastecer el sistema.

Si bien el desarrollo de Vaca Muerta redujo la dependencia externa en los últimos años, el país continúa necesitando importaciones en picos de consumo.

La suba del GNL presiona sobre el esquema energético: mientras el gas importado ronda los 30 dólares, el precio interno del Plan Gas se ubica cerca de los 5 dólares, ampliando la brecha.

Esta diferencia impacta en el costo fiscal de los subsidios, en un escenario donde se busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Aunque la situación mejoró respecto a años anteriores, cuando se importaban más de 100 buques, el sistema sigue expuesto al mercado internacional.

La suba se da en medio de tensiones en Medio Oriente que también alcanzan a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y afectan el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del GNL mundial.