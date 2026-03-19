Vaca Muerta Insights 2026: El desafío de los recursos humanos y la logística para sostener el boom

No se le puede pedir a Vaca Muerta que sea la única locomotora del país si no le construimos las vías adecuadas. Esa fue la conclusión principal que sobrevoló el reciente foro Vaca Muerta Insights, celebrado a mediados de este mes de marzo, donde los principales actores de la cadena de valor encendieron las alarmas sobre los cuellos de botella que amenazan el ritmo de la actividad.

La cadena de valor al límite: IA y nuevos servicios

Representantes de pesos pesados como Nabors, QM Equipment y Tenaris, junto a la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, dejaron en claro que el “crecimiento a lo bruto” ya no es sostenible. Para competir a nivel global y reducir los altísimos costos logísticos, la industria está virando hacia la eficiencia extrema.

Hoy, la incorporación de Inteligencia Artificial aplicada a la perforación y la logística ya no es ciencia ficción en Neuquén, es una necesidad operativa. Sin embargo, los consultores y economistas presentes fueron tajantes: el cuello de botella más grave para la próxima década no es el capital, son los recursos humanos.

El Impacto Local: La urgencia de capacitar a los neuquinos

La advertencia golpea directamente en el corazón de nuestra provincia. Para las PyMEs y los trabajadores de Neuquén, el panorama plantea un diagnóstico dual:

Falta de mano de obra calificada: Las empresas de servicios están desesperadas por técnicos especializados, ingenieros de campo, soldadores calificados y especialistas en datos. Si el sistema educativo y técnico local no acelera la formación de estos perfiles, las operadoras terminarán importando mano de obra de otras provincias o países, diluyendo el beneficio económico local.

Las empresas de servicios están desesperadas por técnicos especializados, ingenieros de campo, soldadores calificados y especialistas en datos. Si el sistema educativo y técnico local no acelera la formación de estos perfiles, las operadoras terminarán importando mano de obra de otras provincias o países, diluyendo el beneficio económico local. Adaptación de las PyMEs: Las empresas de servicios locales que históricamente se dedicaron al transporte o al movimiento de suelos necesitan dar un salto tecnológico. Quienes logren integrar software de gestión de flotas, mejorar sus estándares de seguridad (HSE) y optimizar tiempos mediante tecnología, serán quienes absorban los nuevos contratos millonarios.

Como advirtieron en el foro, Vaca Muerta requiere de unos US$ 22.000 millones para sostener su salto exportador, según reportes recientes de Wood Mackenzie. Pero los dólares no perforan pozos solos. Neuquén tiene el recurso bajo tierra, ahora necesita blindar el recurso humano sobre ella.