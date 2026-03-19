Histórico salto en infraestructura: TGS y Compañía Mega inyectan más de US$ 3.300 millones en Vaca Muerta

La cuenca neuquina sigue rompiendo récords de producción, pero el subsuelo avanza mucho más rápido que la superficie. Para evitar que el boom del shale gas se asfixie por la falta de capacidad de transporte y procesamiento, dos gigantes del midstream acaban de poner sobre la mesa más de US$ 3.300 millones.

El detalle de los desembolsos millonarios

El salto exportador que proyecta Argentina requiere espaldas anchas. En las últimas horas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció una inversión faraónica de US$ 3.000 millones destinada a industrializar los líquidos del gas natural extraído de Vaca Muerta, conectando nuestras operaciones directamente con Bahía Blanca.

A esta iniciativa se le sumó Compañía Mega, que acaba de presentar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto por US$ 360 millones. El objetivo es ampliar su capacidad de fraccionamiento y transporte, procesando los volúmenes adicionales que hoy urgen ser evacuados. Según datos del sector, actualmente Mega ya procesa alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, y este plan prevé destinar el 80% de su nuevo volumen a la exportación.

El Impacto Local: ¿Qué significa esto para las PyMEs y el empleo en Neuquén?

Para el ciudadano de a pie y el empresario neuquino, estas cifras macroeconómicas se traducen en realidades tangibles y urgentes.

Generación de empleo directo: Solo el proyecto de Compañía Mega anticipa la creación de hasta 600 puestos de trabajo. Se demandará personal para ingeniería, logística, construcción civil y montaje de equipos.

Solo el proyecto de Compañía Mega anticipa la creación de hasta 600 puestos de trabajo. Se demandará personal para ingeniería, logística, construcción civil y montaje de equipos. Oxígeno para las PyMEs metalmecánicas: Las obras de ampliación requerirán una cadena de proveedores locales robusta. Las empresas de servicios petroleros y metalmecánicas de Añelo y la capital provincial tienen una ventana de oportunidad única para licitar contratos de mantenimiento, transporte de materiales y servicios de soporte.

Las obras de ampliación requerirán una cadena de proveedores locales robusta. Las empresas de servicios petroleros y metalmecánicas de Añelo y la capital provincial tienen una ventana de oportunidad única para licitar contratos de mantenimiento, transporte de materiales y servicios de soporte. Descompresión de la ruta: Al ampliar la capacidad de los ductos, se alivia parcialmente la saturación de camiones en las rutas neuquinas, un reclamo histórico de los vecinos y trabajadores de la zona.

El desafío ahora es que las empresas locales logren certificar los estándares de calidad que exigen estos megaproyectos amparados en el RIGI. El capital ya está en marcha; Neuquén debe estar lista para absorberlo.