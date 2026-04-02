Récord en Vaca Muerta: Neuquén rompe la barrera de los 600k

La provincia consolidó en el inicio de 2026 su mayor marca productiva. El foco ahora se desplaza a la infraestructura de exportación con el proyecto VMOS.

Neuquén sigue rompiendo sus propios techos. Al cierre del primer trimestre de 2026, la provincia confirmó que superó por primera vez la barrera de los 600.000 barriles diarios de petróleo, lo que representa casi el 70% de la producción total del país. Este récord no es casualidad: es el resultado de la maduración de los pozos de “shale” y una eficiencia operativa que ha bajado los costos de extracción a niveles competitivos globalmente.

Sin embargo, el desafío ahora es el transporte. Con los oleoductos trabajando al límite, toda la atención del sector está puesta en el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS). Empresas como YPF, Vista y PAE ya han comprometido capacidad para esta vía que conectará la cuenca directamente con el Atlántico. En el corazón de Vaca Muerta, el ambiente es de optimismo cauteloso: hay petróleo de sobra, falta terminar las autopistas energéticas para que los dólares fluyan con la misma velocidad que el crudo.