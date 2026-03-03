Newsletter
martes, marzo 3, 2026
Zapala, sede del Campeonato Nacional de Asadores

Redacción
Del viernes 6 al domingo 8 de marzo, Zapala será sede de una nueva edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, un evento que combinará competencia, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas en el Paseo La Estación.

La organización confirmó el cronograma completo, que incluye tres jornadas de actividades abiertas al público. Equipos de distintos puntos del país y del exterior competirán por el podio en una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la región.

El viernes 6 la apertura será a las 19 con el acto inaugural, seguido por presentaciones artísticas y el inicio de Asadores Kids. Desde las 22 habrá shows musicales hasta la madrugada.

El sábado 7 comenzará a las 9.30 el Campeonato Internacional, cuya premiación está prevista para las 19.30. La jornada incluirá clases de cocina, demostraciones de desposte, destape de curanto tradicional y espectáculos en vivo hasta las 2.

El domingo 8 a las 7.30 iniciará el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca. Durante la tarde habrá cocina Chile–Argentina, una master class y, a las 21, la premiación nacional, seguida de los shows de cierre.

