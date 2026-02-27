Newsletter
viernes, febrero 27, 2026
Zapala suma la categoría Asadores Kids al campeonato

Redacción
El Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca de Zapala sumará por primera vez la categoría “Asadores Kids”, una propuesta destinada a niños de 6 a 12 años que tendrá carácter formativo y no competitivo.

El anuncio fue realizado por el intendente Carlos Koopmann y, desde entonces, comenzaron a registrarse consultas e inscripciones de distintos puntos del país, consolidando al evento dentro de la agenda gastronómica nacional.

La nueva categoría contará con 20 equipos, integrados por dos niños y un adulto responsable, que actuará únicamente como fogonero para el encendido y control del fuego por razones de seguridad.

La preparación obligatoria será el asado banderita con guarnición a la parrilla, con un tiempo máximo de una hora para la presentación del plato.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del enlace oficial o por vía telefónica. El objetivo de la iniciativa es transmitir la tradición del asado y el trabajo en equipo a las nuevas generaciones en un entorno seguro.

Con Ravel, Weber y Dvořák, la Sinfónica inicia la temporada
Redacción
