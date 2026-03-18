Argentina jugará ante Guatemala antes del Mundial

La Selección argentina confirmó un nuevo compromiso en su agenda: enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo, en el país y con estadio a definir, en lo que será la despedida ante su gente antes del Mundial 2026.

El anuncio llegó a través de la AFA, luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, un partido que estaba previsto para esta fecha FIFA y que finalmente quedó sin efecto.

Aquel encuentro iba a disputarse en el Estadio Lusail de Qatar, pero el contexto internacional obligó a reconfigurar la agenda y buscar una alternativa.

Así apareció Guatemala en el radar, en un amistoso que le permitirá al equipo de Lionel Scaloni volver a tener contacto con el público local antes de la gran cita.

El partido se enmarca dentro de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

Argentina integrará el Grupo J, donde se medirá con Argelia, Austria y Jordania.

Será, además, la segunda ventana internacional consecutiva con un solo partido, algo poco frecuente en selecciones de este nivel.

En la última fecha FIFA, la Albiceleste había superado 2-0 a Angola, en otro ensayo preparatorio.

Con este amistoso, el campeón del mundo busca ajustar detalles y sumar rodaje antes de encarar un nuevo desafío mundialista.