Boca avanza con el proyecto para ampliar La Bombonera

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, aseguró que el club está muy cerca de avanzar con la ampliación de La Bombonera, uno de los proyectos más esperados por los hinchas.

Según explicó el dirigente, la institución ya presentó toda la documentación necesaria y solo resta una última autorización para iniciar el plan de obras.

“El proyecto ya tiene el aval de Ferrosur Roca. Presentamos todos los papeles y no tenemos ningún inconveniente para hacer la ampliación. Ahora falta la última autorización”, afirmó.

La aprobación pendiente corresponde a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, debido a que parte de la obra se realizará cerca de las vías ferroviarias que pasan junto al estadio en el barrio de La Boca.

El proyecto contempla una remodelación integral de La Bombonera, con varias etapas de obra destinadas a modernizar la infraestructura y aumentar la capacidad.

Entre las principales modificaciones previstas se destacan:

• Construcción de una nueva bandeja de plateas

• Instalación de 18 ascensores para mejorar los accesos

• Torres externas del lado de las vías del tren

• Reformas estructurales para ampliar el aforo

En una primera etapa, el estadio sumaría unas 6.000 nuevas plateas, lo que permitiría llevar la capacidad de 57.000 a cerca de 67.000 espectadores.

En fases posteriores, el plan apunta a alcanzar casi 80.000 lugares, lo que convertiría a La Bombonera en uno de los estadios más grandes de Sudamérica.

Riquelme también descartó definitivamente el proyecto conocido como “Bombonera 360” o “Esloveno”, que proponía expandir el estadio hacia viviendas cercanas.

“Hay una ley. Sean 15 o 20 casas pegadas a nuestro estadio que se declararon patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Eso significa que ese estadio famoso no se puede hacer porque esas casas no se pueden tocar”, explicó.

Para la dirigencia actual, la ampliación de La Bombonera representa uno de los grandes objetivos de gestión y responde a un reclamo histórico de los hinchas.

“Encontramos a La Bombonera abandonada. Es nuestra casa. Vamos a tener que trabajar mucho y descansar poco, pero lo hacemos con amor”, concluyó Riquelme.