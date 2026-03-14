Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China

El piloto Franco Colapinto mostró una clara mejora en la clasificación y largará 12° en la carrera principal del Gran Premio de China de la Formula One.

El corredor de Alpine F1 Team quedó a apenas 0.005 segundos de ingresar a la Q3, tras registrar un tiempo de 1:33.357 en la segunda tanda clasificatoria del Shanghai International Circuit.

Aunque no logró meterse entre los diez mejores, el argentino dejó sensaciones positivas luego de un viernes complicado y consiguió acercarse al ritmo de su compañero de equipo.

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, quien se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr una pole, con 19 años, 6 meses y 17 días.

Antonelli largará primero en Shanghái, seguido por su compañero George Russell.

Detrás de los Mercedes se ubicaron las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Dentro de Alpine, la mejor actuación fue la del francés Pierre Gasly, que se metió en Q3 y clasificó 7° con un tiempo de 1:32.873.

Con ese registro superó incluso a pilotos de Red Bull Racing como Max Verstappen e Isack Hadjar.

El A526 del argentino había presentado problemas mecánicos antes de la actividad, lo que complicó la puesta a punto inicial.

Sin embargo, durante la clasificación del sábado Colapinto logró mejorar el rendimiento y acercarse al ritmo de Gasly.

“Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto. Cuando te falta tan poco por pasar y por estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca. Fue una qualy buena”, explicó el piloto argentino.

El joven también recibió el respaldo del asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore.

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará este domingo 15 de marzo desde las 4:00 de la madrugada (hora de Argentina).

La competencia tendrá 56 vueltas en el circuito de Shanghái y será la segunda fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1.