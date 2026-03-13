Claudio Tapia se presentó a declarar ante la Justicia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves en Tribunales para declarar en el marco de una causa judicial vinculada a la entidad del fútbol argentino.

El dirigente fue citado para dos indagatorias. La primera en representación de la AFA como persona jurídica y la segunda en su carácter personal, como persona física.

Tapia permaneció alrededor de dos horas en el edificio judicial y al retirarse dialogó brevemente con los periodistas que lo aguardaban en la puerta.

Sin brindar detalles sobre el contenido de su declaración, el titular de la AFA se limitó a señalar: “Cumplimos con lo que quería la Justicia”.

Durante el intercambio con la prensa también fue consultado por la organización de la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue allá y yo quiero que se juegue en el Estadio Monumental”, expresó el dirigente.

La causa judicial también involucra a Pablo Toviggino, quien deberá presentarse ante la Justicia para prestar declaración en el marco de la investigación.