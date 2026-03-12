Golpe de timón en La Visera: Daniel “Chango” Cravero deja de ser el DT de Cipolletti

Lo que debía ser una semana de ajustes tácticos y entusiasmo por el centenario del club se ha transformado en un verdadero incendio institucional. La noticia estalló ayer y hoy es el único tema de conversación en las calles de Cipolletti: Daniel “Chango” Cravero no seguirá al frente del plantel profesional.

Una salida que nadie vio venir

La renuncia (o desvinculación, según las fuentes que se consulten) ocurre a apenas nueve días del debut ante Atenas de Río Cuarto. Cravero había liderado la pretemporada completa y armado el plantel bajo su propia impronta. Los motivos oficiales hablan de una “decisión de común acuerdo”, pero en los pasillos de La Visera de Cemento se comenta sobre diferencias insalvables con la subcomisión de fútbol respecto al manejo del grupo en el tramo final de la preparación.

Impacto social: Entre el centenario y la incertidumbre

Para el hincha, este golpe llega en un momento de alta sensibilidad. El club viene de presentar su primer colectivo propio, un hito histórico tras 100 años de vida, y las obras en el estadio estaban generando un clima de optimismo que no se veía hace tiempo.