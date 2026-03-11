Efecto MXGP 2026: El Mundial de Motocross en Bariloche consolida un nuevo polo turístico regional

La adrenalina todavía se siente en el aire. El cierre del MXGP Patagonia Argentina 2026 ha dejado un balance que supera cualquier expectativa previa. El traslado de la sede a San Carlos de Bariloche —con el estreno del imponente Bariloche MX Race Track— no solo mantuvo el nivel de ediciones anteriores, sino que potenció la llegada de un público internacional masivo.

Un circuito que enamoró al mundo

Diseñado por expertos internacionales, el nuevo trazado fue elogiado por los pilotos de la categoría reina. “Es uno de los mejores del calendario”, se escuchó en el paddock. Para la región, esto no es solo un cumplido deportivo: significa que la Patagonia ha logrado consolidar una infraestructura que le asegura la plaza mundialista por los próximos años, rotando o complementando la histórica sede de Villa La Angostura.

¿Qué deja el Mundial para el vecino neuquino y rionegrino?

El impacto directo trasciende lo que pasa en la pista: