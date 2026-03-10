La Barda recibirá la primera fecha del motocross argentino

La ciudad de Neuquén fue confirmada como sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará los días 11 y 12 de abril en el circuito La Barda, uno de los escenarios habituales de este tipo de competencias en la región.

De cara al inicio del campeonato, la organización ya trabaja en distintas tareas de adecuación dentro del predio, especialmente en el sector de boxes, con el objetivo de garantizar la logística necesaria para recibir a los equipos y competidores.

Según adelantaron desde la organización, se espera la presencia de alrededor de 250 motos en la fecha apertura del campeonato.

Además, se confirmó la participación de cuatro equipos nuevos, que se sumarán al certamen nacional en esta primera carrera de la temporada.

La realización del evento vuelve a ubicar a la capital neuquina dentro del calendario del motocross argentino y se prevé que genere movimiento deportivo, turístico y económico durante el fin de semana de competencia.

La organización también difundió el cronograma de fechas del campeonato MXSR, que recorrerá distintas ciudades del país a lo largo del año.

Cronograma de fechas del MXSR

Neuquén, 27 y 28 de marzo

La Barda MX Argent, 12 de abril

San Martín de los Andes, 25 y 26 de abril

Villa Regina, 23 y 24 de mayo

27 y 28 de junio

22 y 23 de agosto

26 y 27 de septiembre

24 y 25 de octubre

21 y 22 de noviembre