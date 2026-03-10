Claudio Tapia será indagado por presunta evasión fiscal

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encabezó este lunes la presentación de la nueva plataforma de transmisiones LPF Play y dejó una frase que se vinculó con la investigación judicial que involucra a la dirigencia del fútbol argentino.

“Muchos van a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, afirmó al cerrar su discurso durante el evento.

La aparición pública del dirigente se produjo en la antesala de su declaración indagatoria prevista para el jueves 12 de marzo ante el juez federal Diego Amarante, en una causa por presunta evasión fiscal.

En el expediente también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ambos están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco.

De acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el monto investigado superaría los 19.000 millones de pesos.

Tapia había logrado postergar su citación judicial luego de cambiar de abogado, aunque el magistrado rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas.

Durante el acto, el dirigente también destacó el lanzamiento de LPF Play, una plataforma digital que busca ampliar la difusión de los torneos del fútbol argentino.

Según indicó, el sistema ya registró 455.000 usuarios únicos y más de 3,3 millones de visualizaciones, además de haber transmitido 175 partidos en vivo con alcance en más de 150 países.

El lanzamiento se produce además en un contexto institucional tenso, tras el paro del fútbol argentino que paralizó las competencias entre el 5 y el 8 de marzo.

La medida fue definida por el Comité Ejecutivo de la AFA como respuesta a lo que la dirigencia consideró “embates judiciales” vinculados a la causa que tramita en el juzgado de Diego Amarante.

Como consecuencia de esa decisión, la novena fecha del Torneo Apertura no se disputó durante ese fin de semana.

En el evento también participaron figuras vinculadas al fútbol argentino, entre ellas campeones del mundo de 1978 y 1986, además de entrenadores de selecciones juveniles como Pablo Aimar.