Caso Alison Calfunao: cambian al fiscal que llevaba la investigación

La Unidad de Coordinación y Jefatura del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal jefe Juan Agustín García, resolvió apartar al fiscal Andrés Azar de la investigación por la presunta mala praxis médica en el caso Alison Calfunao.

La decisión fue comunicada durante una audiencia realizada este lunes, de la que participaron los abogados de la familia de la víctima: Mariano Mansilla, Agustina Procopo y Ezequiel Otarola. Desde ahora, la fiscal Lucrecia Sola será quien represente al Ministerio Público Fiscal en la causa.

El planteo para remover a Azar había sido presentado por la querella el 20 de febrero. En esa presentación, los abogados cuestionaron diversas decisiones adoptadas durante la investigación, entre ellas la negativa del fiscal a autorizar una pericia sobre el corazón que le fue retirado a Alison, considerada relevante por la representación de la familia.

Para ese estudio, la querella había propuesto al especialista José Milei. Durante la audiencia, Mariano Mansilla señaló que se trata de “una de las eminencias más importantes del país en las especialidades de cardiología y patología”.

Sin embargo, el fiscal Andrés Azar había rechazado el pedido al considerar que la pericia “no era relevante para la causa”. Los abogados de la familia interpretaron esa decisión como una limitación al avance de la investigación y al derecho de la víctima a buscar el esclarecimiento de los hechos.

Desde la querella sostuvieron que ese episodio fue “la gota que rebalsó el vaso”, ya que se sumó a otros cuestionamientos previos sobre el desarrollo de la investigación. Con el cambio de fiscalía, esperan que la causa continúe con nuevas medidas de prueba.