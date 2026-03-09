Paro y movilizaciones por el Día de la Mujer

Diversos sindicatos de Neuquén confirmaron su adhesión al paro convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se realiza este lunes 9 de marzo, luego de que el 8 cayera domingo.

La jornada incluye movilizaciones y actividades públicas en la capital neuquina y en distintas localidades de la provincia, organizadas por sindicatos, colectivos feministas y organizaciones sociales.

Entre los gremios que anunciaron su participación se encuentra la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Desde el sindicato informaron que la convocatoria alcanza a sus afiliadas y que también invitaron a otros trabajadores a sumarse a la jornada de protesta.

El gremio indicó además que durante el paro se mantienen guardias mínimas en los sectores esenciales para garantizar la atención de servicios básicos.

La medida también cuenta con la adhesión de sindicatos docentes. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) confirmó que participa de la jornada con paro y movilización.

En el ámbito universitario, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) también anunció su adhesión a la medida con cese de actividades.

La convocatoria contempla marchas y concentraciones en distintos puntos de la provincia en el marco de las actividades que cada año se realizan por el Día Internacional de la Mujer.