Tormentas del fin de semana afectaron rutas provinciales

Las tormentas registradas durante el fin de semana provocaron complicaciones en rutas y sectores urbanos de la provincia de Neuquén, especialmente en el noreste, donde se concentró la mayor actividad climática.

Uno de los episodios más complejos se produjo en Rincón de los Sauces, cuando la crecida de un cañadón que atraviesa la Ruta Provincial 6 interrumpió momentáneamente el tránsito.

En ese lugar, dos vehículos intentaron cruzar el cauce activo y quedaron atrapados con siete personas en su interior. Un operativo conjunto de equipos de emergencia permitió rescatarlos sin que se registraran personas heridas.

Las lluvias también generaron inconvenientes en la Ruta Nacional 40, donde el ingreso de barro y el paso de agua sobre la calzada provocaron daños menores, incluido el desplazamiento de un guardarraíl que fue reparado por personal vial.

Otro de los sectores afectados fue el corredor de la Ruta Nacional 237, particularmente entre Villa El Chocón y Picún Leufú, donde la acumulación de agua sobre el asfalto dificultó la circulación durante varios tramos del fin de semana.

Además, en el sector comprendido entre Arroyito y Plaza Huincul, sobre la Ruta Nacional 22, las precipitaciones activaron varios cañadones naturales, aunque en ese caso no se registraron daños relevantes.

Los equipos de emergencia mantuvieron operativos de monitoreo y control en distintos puntos de la provincia, ya que durante estos eventos climáticos los principales riesgos se generan cuando conductores intentan atravesar cauces activos o sectores inundados.