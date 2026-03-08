Cuatro motos secuestradas en el circuito Tronador

Cuatro motociclistas fueron infraccionados por circular con motos de motocross en un área peatonal del mirador del Ventisquero Negro, en el circuito Tronador del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El hecho ocurrió el viernes 6 de marzo y fue advertido por prestadores turísticos y visitantes, quienes observaron a los conductores desplazándose por un sector destinado exclusivamente a peatones. La situación fue registrada en video y luego informada a las autoridades del parque.

Tras el aviso, guardaparques coordinaron un operativo junto a Gendarmería Nacional en la zona de Pampa Linda, donde lograron identificar a los cuatro motociclistas.

Según se informó, los involucrados son oriundos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, en el área de Mascardi, personal de Parques Nacionales, con apoyo del Comando Unificado de Gendarmería, labro cuatro actas de infracción y secuestró las motocicletas. Además, se inició el correspondiente proceso administrativo para determinar las sanciones.

Desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que se trata de áreas protegidas con ecosistemas sensibles, por lo que las motos deben circular únicamente por rutas y caminos habilitados, evitando senderos peatonales, miradores o sectores de montaña.