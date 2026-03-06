Habilitan la temporada de recolección de piñones

La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén informó que desde el 7 de marzo y hasta el 20 de abril se habilitará la temporada de recolección de semillas de Araucaria araucana, conocidas popularmente como piñones.

La actividad solo podrá realizarse en zonas autorizadas y por personas habilitadas, según lo establece la normativa vigente. En ese sentido, podrán recolectar ciudadanos neuquinos con residencia legal en los departamentos Aluminé, Picunches, Loncopué y Ñorquín, exclusivamente para consumo personal.

La autorización también alcanza a habitantes permanentes o temporales de los parajes Cochicó-Sainuco, Kilka, Lonco Luan, Cuenca del Litrán y Paso del Arco, en el departamento Aluminé; Pino Hachado, en Picunches; y las Áreas Naturales Protegidas Caviahue-Copahue, Chañy y Batea Mahuida. Además, se incluye al paraje Chenque Pehuén, en Loncopué, y Las Lecheras, en Ñorquín.

Desde el organismo provincial indicaron que la recolección también podrá realizarse con destino a la producción de plantines, orientados a la recuperación de ambientes boscosos degradados de araucaria, a través de viveros provinciales. En estos casos, el cupo será definido según la productividad estimada por la Dirección General de Recursos Forestales.

Para integrantes de agrupaciones mapuche y pobladores rurales se podrá emitir una Guía Forestal Única (GFU) con cupos superiores al máximo permitido de 30 kilos, siempre en función de la productividad estimada en cada área. Además, se emitirán vales de tránsito para permitir el retiro progresivo de los piñones, teniendo en cuenta las variaciones en la maduración de los conos.

La normativa establece también que la recolección en lotes fiscales deberá realizarse a una distancia mínima de mil metros de pobladores rurales asentados en forma permanente o transitoria.

En el caso de propiedades privadas, las guías se otorgarán para consumo a habitantes de esos predios, quienes deberán presentar una autorización del propietario que certifique su residencia o vinculación con el lugar.

Cómo solicitar la guía

La solicitud de Guías Forestales Únicas (GFU) para el traslado de productos forestales puede realizarse de forma online a través del siguiente formulario oficial:

https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/forestales/solicitud

También se podrán tramitar en forma presencial en las delegaciones de Aluminé, Villa Pehuenia, Loncopué y San Martín de los Andes, durante días hábiles y en horario administrativo.

Para realizar el trámite se deberá acreditar mayoría de edad y domicilio en la provincia mediante DNI. En el caso de integrantes de agrupaciones mapuche, deberán presentar una certificación emitida por la autoridad correspondiente de la comunidad.

Los pobladores rurales deberán adjuntar permiso de veranada vigente emitido por la Dirección de Tierras de la provincia, mientras que los habitantes del área natural protegida de Caviahue deberán acreditar domicilio legal en esa localidad.

Valores y condiciones

La normativa establece distintos valores de aforo según el tipo de bosque y destino de las semillas.

En bosques fiscales, el valor para consumo personal (hasta 30 kilos por persona) es de 440 pesos por kilo, mientras que para comercio autorizado asciende a 1.240 pesos por kilo. Para la producción de plantines en viveros privados, el valor es de 96.900 pesos por kilo.

En propiedades privadas, el aforo para consumo es de 66 pesos por kilo, mientras que el valor para comercio autorizado es de 186 pesos por kilo.

El pago de estos aforos queda eximido para comunidades mapuche, personas sin recursos debidamente acreditados, pobladores rurales y pequeños productores, siempre que la recolección tenga como destino el consumo personal, quedando prohibida su comercialización.

Prohibiciones

La normativa prohíbe cualquier método que pueda dañar los árboles, como el uso de lazos, palos, machetes, hondas, cadenas o armas. La recolección debe realizarse exclusivamente del suelo.

También está prohibido recolectar semillas en zonas afectadas por incendios, con el objetivo de proteger la regeneración natural de los bosques de araucaria.