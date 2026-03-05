Narcomenudeo en Cuenca XV: cuatro condenas tras acuerdo judicial

La justicia de Neuquén homologó un acuerdo de condena contra cuatro personas acusadas de vender drogas desde una vivienda del barrio Peumayén, en el sector de Cuenca XV. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo.

De acuerdo con la investigación, la comercialización se realizaba mediante un kiosco de venta instalado dentro de la vivienda, desde donde se concretaban operaciones de narcomenudeo. Entre noviembre y diciembre de 2025 se registraron al menos 153 movimientos vinculados a la venta de estupefacientes.

La causa avanzó tras un allanamiento realizado en el domicilio, donde el personal policial secuestró casi 2,8 kilos de cannabis sativa fraccionada, dinero en efectivo y distintos elementos asociados al fraccionamiento y la comercialización.

Durante el procedimiento se incautaron un millón de pesos, 215 dólares, siete teléfonos celulares, dos balanzas, un dispositivo de cobro electrónico y recortes de nylon utilizados para el armado de dosis. En una de las habitaciones también se halló un pistolón calibre 24 sin autorización legal.

En una audiencia realizada ante la jueza de garantías Natalia Pelosso, el Ministerio Público Fiscal y las defensas presentaron un acuerdo de condena, que fue homologado por el tribunal.

Las penas establecidas fueron las siguientes:

Mariana Estela Ortiz Martínez: 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas.

Sandra Celeste Ortiz: 2 años y 6 meses de prisión condicional.

Érika Nicole Garcete Ortiz: 2 años de prisión condicional.

Esteban Ariel Garcete Ortiz: 2 años y 6 meses de prisión condicional, con reglas de conducta y multa de 22,5 unidades fijas.

La jueza dispuso además el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Como las partes renunciaron a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme en la misma audiencia.