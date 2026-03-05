El Poder Judicial avanza con su nueva organización

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén inició el proceso para implementar la nueva organización territorial del Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley N° 3544, que establece una reorganización de las circunscripciones judiciales en la provincia.

El plan de trabajo contempla una serie de acciones en los planos normativo, tecnológico, operativo y comunicacional, con el objetivo de adecuar la estructura judicial a la nueva división territorial.

Según se informó oficialmente, la entrada en vigencia de la reforma está prevista para el 10 de junio de 2026.

La reestructuración implicará el paso de cinco a siete circunscripciones judiciales, lo que requerirá ajustes en la distribución de competencias, la organización administrativa y los sistemas de gestión judicial.

En ese contexto, el cuerpo también aprobó un nuevo logo institucional, pensado para representar la ampliación territorial del sistema judicial y acompañar el proceso de modernización del Poder Judicial, en línea con la nueva configuración establecida por la ley.