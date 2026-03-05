ATE Neuquén anunció paro y movilización el 9 de marzo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén notificó formalmente a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia la realización de un paro y movilización por 24 horas, que comenzará a las 00 del 9 de marzo de 2026.

La presentación fue dirigida al subsecretario de Trabajo Pablo Castillo y lleva la firma del secretario general del gremio Carlos Quintriqueo.

Según el documento, la medida de fuerza alcanzará a trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal, además de personal de comisiones de fomento, entes autárquicos y organismos descentralizados.

El gremio explicó que la decisión se adoptó en el marco de un conflicto que, de acuerdo con el escrito presentado, responde a un “paro en el marco del 8M” y a un rechazo a “las políticas de Milei y las ultraderechas”.

Desde ATE Neuquén indicaron que la notificación fue realizada conforme a la legislación vigente y que la medida fue resuelta en asamblea de trabajadores.

De esta manera, el lunes 9 de marzo se prevé una jornada de paro y movilización que podría afectar la atención y el funcionamiento de distintos organismos públicos en la provincia de Neuquén.