Fernet El Zapalino: los secretos de la primera bebida patagónica en su tipo

Este fin de semana se realizará en Zapala la feria “Tienda de Sabores”, que se desarrollará junto con “Zapala Emprende”. La propuesta será el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 22, en el Paseo La Estación.

El fernet El Zapalino se consolida como una propuesta innovadora que marca un hito en la producción de bebidas artesanales de la región. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Sandra, la creadora de este proyecto, compartió los detalles de la primera bebida de este tipo elaborada íntegramente en la Patagonia, una iniciativa que busca embotellar la identidad del centro-norte neuquino.

La iniciativa surgió con el objetivo de aprovechar los recursos naturales de la provincia. “Es el primer fernet que se elabora en la Patagonia”, destacó la productora, quien detalló que el secreto de su receta radica en la flora local y en la calidad de los recursos hídricos de la zona.

Identidad local y botánica neuquina

Lejos de las fórmulas industriales masivas, esta versión patagónica se apoya en la recolección selectiva. “Uso hierbas que son de la zona centro-norte de acá de la provincia de Neuquén”, explicó Sandra, subrayando que el territorio ofrece una gran materia prima. “Tenemos en Neuquén una diversidad muy grande de hierbas que son aromáticas y dentro de las que son medicinales también”, agregó.

El producto, que se comercializa en botellas de 750 mililitros con un valor que oscila entre los 18.000 y 20.000 pesos, no es una marca en sí misma desde su concepción histórica. La emprendedora recordó que el término proviene de Italia, donde originalmente se utilizaba como infusión medicinal durante la Segunda Guerra Mundial para tratar a los soldados, aprovechando el amargor curativo del regaliz. Sin embargo, el sello distintivo local lo aporta un elemento fundamental: “Acá en Zapala tenemos el agua, nuestra agua que es casi mineral, entonces por qué no elaborar un producto que nos represente”.

Una graduación amable para múltiples usos

A diferencia de las versiones comerciales tradicionales que superan largamente los 30 grados de alcohol, esta variante regional presenta una graduación más suave. Al contar con solo 15 grados, el abanico de consumo se amplía de manera significativa.

En una nueva intervención, en diálogo con Rivadavia Neuquén, la creadora puntualizó las ventajas de esta característica: “Te da la versatilidad de que lo puedas mezclar con una Sprite, con un agua tónica, con un pomelo”. El uso no se limita a la coctelería clásica, ya que la gastronomía también encuentra un aliado. “Los podés usar para la maceración de carnes de cerdo, pollo, para darle otra impronta a la gastronomía”, recomendó.

Además, sus propiedades lo convierten en un digestivo ideal para la sobremesa, especialmente luego de un tradicional asado argentino preparado al calor de las brasas. Todo esto se debe a su rica composición botánica. “Nosotros acá tenemos la jarilla, la menta, la manzanilla, el romero, que son algunas de las hierbas que componen el fernet”, precisó la productora.

Vidriera regional en el Paseo de la Estación

El crecimiento del proyecto va de la mano con las redes de productores locales. Próximamente, el producto tendrá un lugar destacado cuando la feria Tienda de Sabores se traslade a la localidad, en un evento conjunto con Zapala Emprende.

El encuentro será una cumbre de la producción artesanal neuquina. “Ahora creo que somos casi 190 emprendedores y productores de acá de Zapala que nos convocamos todos en un lugar que es el Paseo de la Estación”, anticipó. Este espacio permitirá a los visitantes adquirir la bebida y acceder a una oferta de primera calidad que incluye ahumados de Junín de los Andes, miel de Aluminé y frutos rojos de zonas como San Martín de los Andes.

Esta red es vital para los pequeños elaboradores, permitiendo que la producción con impronta local llegue directo a los consumidores sin depender de corporaciones multinacionales.