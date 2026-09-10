Inauguran el parque temático de Mafalda en Neuquén: ubicación, características y nuevas obras

La Municipalidad habilitará oficialmente esta tarde el noveno espacio recreativo de la ciudad, ubicado en el barrio Confluencia, con juegos accesibles y piso de caucho. Además, las autoridades adelantaron la inminente apertura del predio Venteveo en el Paseo Costero.

La capital provincial suma una nueva atracción al aire libre para las familias con la esperada inauguración del parque temático de Mafalda. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, confirmó los detalles técnicos y operativos de este flamante espacio público que abrirá sus puertas de manera oficial esta misma tarde.

El corte de cintas está programado para hoy a las 17 horas. El predio se encuentra ubicado estratégicamente en la intersección de las calles Paimún y Lamarque, funcionando como un punto de encuentro que beneficiará de forma directa a los residentes de los barrios Confluencia Urbana y Confluencia Rural.

“A las 17 horas vamos a estar inaugurando formalmente este nuevo parque temático que justamente hace referencia a una historieta muy famosa en nuestro país que es Mafalda”, detalló la funcionaria municipal al extender la invitación a toda la comunidad.

El plan de expansión territorial La obra, que requirió una inversión de 380 millones de pesos, se enmarca en un plan de infraestructura urbana de mayor escala. Según precisó Rueda Cáceres, se trata del noveno espacio de este tipo en la ciudad, y la meta de la actual gestión es garantizar que cada vecino tenga una plaza de estas características cerca de su domicilio.

En un nuevo bloque de declaraciones en diálogo con Rivadavia Neuquén, la subsecretaria destacó el trabajo sostenido del municipio en materia de urbanismo: “Contentísimos de poder seguir haciendo estas inversiones en el espacio público y por sobre todo poder hacer estas transformaciones en los parques en diversos barrios de nuestra ciudad”. En ese sentido, anticipó los próximos pasos a seguir a corto plazo: “Dentro de dos semanas vamos a estar inaugurando otro muy importante en el oeste y en el sur de nuestra ciudad”.

Diseño accesible y juegos inclusivos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la accesibilidad y la integración. El predio fue construido respetando estrictamente la ordenanza municipal que regula la cantidad mínima de juegos requeridos y sus características inclusivas para cada nueva obra. El diseño incorpora un moderno piso de caucho continuo, ideal para amortiguar caídas, y veredones de gran ancho que facilitan el desplazamiento ágil de cochecitos de bebé, bicicletas y usuarios de sillas de ruedas.

Entre las atracciones instaladas en el lugar se destacan diversas hamacas, calesitas, juegos de ta-te-tí y amplias rampas adaptadas. Estas estructuras garantizan que los niños con movilidad reducida o con alguna discapacidad puedan trasladarse de un extremo al otro y disfrutar del entorno con total comodidad y seguridad.

Avanza la obra del predio Venteveo

Durante la entrevista radial, Rueda Cáceres también brindó precisiones sobre otro proyecto recreativo inminente: el parque Venteveo, situado en pleno Paseo Costero, a orillas del río Limay. Este espacio, que demandó una inversión superior de 450 millones de pesos debido a su tipología y extensión, será inaugurado la próxima semana y se sumará como el décimo circuito de la ciudad.

La funcionaria explicó que el diseño arquitectónico de este sector costero es muy similar al del conocido parque Zorrito Colorado. Al estar ubicado junto al cauce del río y en paralelo a una ciclovía, la obra incluye trabajos específicos de herrería y barandas continuas para garantizar la máxima seguridad de los menores. Al ser consultada sobre el nombre elegido para el lugar, reveló que “tiene que ver con un poco de la similitud del sonido que emite el ave”.

Para quienes deseen conocer más sobre estos espacios, la Municipalidad de Neuquén instaló cartelería informativa de referencia en cada predio. Asimismo, los vecinos pueden ingresar a la página web oficial del municipio, donde encontrarán el circuito completo, la historia y la ubicación detallada de todas las plazas temáticas disponibles en la ciudad.