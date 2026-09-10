El futuro y la sucesión municipal ante la crisis del MPN

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, habló sobre el escenario político de la ciudad y de la provincia de cara a 2027, luego de atravesar un pedido de juicio político que finalmente no prosperó.

El intendente Carlos Saloniti, en diálogo con Rivadavia Neuquén, analizó el presente de San Martín de los Andes, detalló las obras de infraestructura proyectadas y reflexionó sobre el escenario político provincial y local. Durante la extensa entrevista, el mandatario abordó las tensiones de su gestión y el crecimiento exponencial que transformó la identidad de la ciudad cordillerana.

Infraestructura y el impacto del gobierno nacional

Uno de los anuncios más destacados fue la firma de un acuerdo clave para la región sur. El intendente detalló que, junto al gobernador, concretaron una licitación de 14.000 millones de pesos con el EPEN “para repotenciar, duplicar la capacidad eléctrica en San Martín de los Andes y toda la zona sur”.

Frente a las políticas de austeridad de la presidencia, el mandatario marcó una postura crítica respecto al mantenimiento de la conectividad vial, especialmente sobre la ruta nacional. “El gobierno de ellos dice nosotros no hacemos un peso en obra pública. Que me expliquen cómo hacen”, cuestionó el jefe comunal al referirse a la falta de fondos. En contraste, destacó que la ciudad cuenta con fuerte respaldo provincial y adelantó proyectos inminentes: “En breve se va a licitar la terminal de ómnibus nueva, estamos trabajando con el gobernador, el equipo de la UPEFE todo en lo que va a ser el nuevo centro de convenciones en San Martín”.

Tensión política y la era de la posverdad

La entrevista, nuevamente en diálogo con Rivadavia Neuquén, también abordó el reciente pedido de juicio político impulsado por una vecina que presentó seis puntos de reclamo, abarcando desde el cerro Chapelco hasta las plantas de tratamiento y el transporte. El intendente relató que solicitó una sesión especial de cuatro horas para explicar cada punto ante el Concejo Deliberante, el cual finalmente desestimó el proceso. “No había razones para iniciar, mucho menos un juicio político, porque pensemos que un juicio político es una actitud personal mía que impida algo o que yo desvíe fondos”, argumentó.

El mandatario lamentó el rol de las redes sociales y las noticias falsas, mencionando que la polémica llegó a medios nacionales impulsada por perfiles falsos y sectores opositores. “Hoy la posverdad está instalada junto con las redes sociales donde no importa si el programa que ustedes hacen es bueno o malo, donde ya le importa lo que ya se diga”, reflexionó.

Crecimiento demográfico e identidad

Con una población que ya ronda los 50.000 habitantes, la ciudad enfrenta un cambio cultural. El intendente advirtió que la llegada de nuevos residentes altera la idiosincrasia local, señalando que los nacidos y criados apenas representan el 30% del total. “Conservar la identidad de una ciudad, vos la conservás cuando tu crecimiento poblacional es normal, un crecimiento vegetativo. Ahora cuando vos cada vez tenés menos nacidos y criados […] tenés una idiosincrasia nueva”, explicó, graficando que quienes llegan de grandes urbes exigen asfalto en zonas donde históricamente había calles de tierra.

El futuro del MPN y la transición de gestión

De cara al 2027, el jefe comunal descartó tener un sucesor designado por él y reafirmó que no buscará otro mandato. “Yo voy a ser el primer ciudadano de San Martín que voy a acompañar al próximo intendente, saben por qué, porque yo sé de lo que hablo”, aseguró, enfatizando que “la gestión es mucho más compleja que lo que se puede ver en tu metro cuadrado”.

Sobre el Movimiento Popular Neuquino, consideró que el partido atraviesa un proceso de reacomodamiento interno. “Hoy no es el momento del MPN, por lo menos desde mi mirada, para pensar en candidaturas mucho más lejos o ser una propuesta electoral”, definió, advirtiendo que “si se hacen las cosas apuradas o con solo el fin de decir participemos porque si no el MPN no va a dejar de existir, lo que tenía que era reordenarse primero”.

Otros temas

En el plano operativo, el municipio prioriza la capitalización de su maquinaria, adquiriendo recientemente una nueva motoniveladora, y avanza en la ejecución de pavimento con hormigón utilizando personal propio. Además, tras afrontar 25 días de veda climática que afectaron inversiones en el cerro Chapelco, la agenda contempla a futuro obras como la pavimentación de un callejón, tres rotondas de acceso, infraestructura para un centro de adultos mayores y un natatorio. ¿Logrará la ciudad equilibrar este crecimiento acelerado con la preservación de su entorno natural en los próximos años?