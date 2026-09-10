Diputados debatirá “morosidad familiar y emergencia en discapacidad”

La Cámara de Diputados, por unanimidad, emplazó a las comisiones correspondientes para que comiencen a tratar ambos temas. El oficialismo decidió dar quórum y acompañar las iniciativas, luego de comprobar que la oposición tenía los votos necesarios para abrir la sesión.

El diputado nacional Pablo Todero confirmó que impulsa un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación debido al incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el legislador neuquino detalló que la norma, sancionada hace dos años y vetada inicialmente por el Ejecutivo, vence a fin de este año. El Gobierno nacional se niega a aplicarla pese a las reiteradas resoluciones de la Justicia que exigen su cumplimiento.

“Es una ley que claramente trata de solucionar las situaciones que se han dado con las personas con discapacidad en cuanto a las prestaciones que deben tener”, explicó Todero. La normativa buscaba recomponer el sistema de salud, garantizar el acompañamiento, saldar las deudas del Estado con los prestadores y actualizar el esquema de subsidios y pensiones. Ante la parálisis oficial y la falta de cobertura, las familias solicitan que la ley sea prorrogada por un año más.

Sin embargo, el diputado advirtió sobre la gravedad institucional de tener que legislar para forzar el acatamiento de normas vigentes: “No se puede hacer una ley para que cumpla con la ley. Eso no existe”. Esta inacción motivó su pedido formal de juicio político, una medida que hoy se encuentra paralizada dentro del Congreso. Según denunció, Lilia Lemoine, presidenta de la comisión respectiva, se niega a poner el expediente en discusión. A este escenario se suma otro pedido de enjuiciamiento impulsado a raíz del desfinanciamiento de las universidades públicas.

El impacto del endeudamiento familiar

El Congreso debate actualmente más de 50 proyectos distribuidos en tres comisiones diferentes para abordar la crisis financiera en los hogares argentinos. Nuevamente en diálogo con Rivadavia Neuquén, el representante patagónico remarcó la urgencia de establecer límites estrictos a las tasas de interés.

La iniciativa busca dar respuesta a un sector amplio de la economía formal, unificando soluciones para las deudas registradas en billeteras virtuales, el sistema bancario y las tarjetas de crédito. En ese sentido, apuntó directamente contra los cobros abusivos de ciertas plataformas financieras, señalando que empresas como Mercado Libre llegan a aplicar intereses del 1300 por ciento anual. “Lo hace porque este gobierno le dio la posibilidad de hacerlo […] y fue el decreto 70/23”, sentenció el legislador, en referencia a las desregulaciones dictadas a fines de 2023.

Crisis en PAMI y defensa de la zona fría

Otro de los focos críticos abordados en la entrevista fue la profunda desprotección de los adultos mayores. En conjunto con el senador Martín Soria, Todero presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el PAMI. Los jubilados enfrentan un panorama desolador, asfixiados por el endeudamiento crediticio y la eliminación progresiva de sus prestaciones médicas.

Al reflexionar sobre el manejo de los fondos públicos y el uso discrecional de presupuestos prorrogados sin asignación clara, el diputado utilizó una metáfora para explicar que el Ejecutivo administra recursos de los ciudadanos y no propios.

En paralelo, destacó la importancia de la movilización ciudadana para frenar medidas perjudiciales para la región, como el reciente intento de eliminar el beneficio de la zona fría tarifaria para el gas. Recordó que fue la firme reacción de los vecinos neuquinos la que obligó al gobernador de la provincia a dar marcha atrás con su postura inicial.

Otros temas: formación política y contacto ciudadano

Sobre el tramo final del intercambio, el dirigente reflexionó sobre la calidad institucional y la formación de los funcionarios electos. Cuestionó severamente que el sistema electoral no exija ningún tipo de preparación previa para asumir una banca legislativa. Esta falencia, indicó, deriva en legisladores que desconocen nociones básicas de la Constitución Nacional o que terminan votando normativas en contra de los intereses de sus propios representados. Como ejemplo, mencionó el caso de una diputada que votó a favor de eliminar el estatuto del periodista sin comprender el daño que generaba.

Finalmente, dejó a disposición sus vías de comunicación directa —redes sociales y correo electrónico— para que los vecinos de la provincia puedan acercarle propuestas. “Yo soy una persona muy hiper recontra accesible hasta por el celular”, aseguró Todero, tras lamentar las escasas oportunidades que se le presentan para expresar sus ideas en los medios de comunicación de Neuquén.