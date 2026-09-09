Prevención del suicidio: la importancia de hablar del problema y acompañar al entorno

Septiembre es el mes de concientización y prevención del suicidio, y el próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La fecha busca promover conversaciones abiertas sobre salud mental y derribar los prejuicios que muchas veces dificultan pedir ayuda. En este contexto, especialistas destacan la importancia de reconocer señales de alerta, escuchar sin juzgar y acompañar a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.

Para la prevención del suicidio, desmitificar el tema y hablarlo abiertamente es el primer paso. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la licenciada Sabrina Contreras, presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, profundizó sobre las implicancias sociales, la detección de señales y el duelo de quienes pierden a un ser querido.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la especialista explicó por qué es vital evitar la censura de palabras clave en plataformas digitales y fomentar el diálogo social:“Lo que estamos promoviendo desde distintos lugares es poder hablar del tema y poder hablar con propiedad dada la problemática, el aumento de la cantidad de suicidios”, explicó Contreras.

El marco normativo nacional cuenta desde 2015 con la Ley 27.130, que establece la atención integral, no solo enfocada en la persona en riesgo, sino en su círculo cercano. En ese sentido, advirtió que “el daño que genera es muy grande, no solo por la pérdida de una vida, sino que también a quienes están relacionados con esta persona, la familia, los amigos, la comunidad, entonces por eso es muy importante también poder hablarlo y empezar a desmitificar algunas cuestiones”.

Señales, crisis de larga data y salud mental

Uno de los principales ejes abordados durante la entrevista fue la necesidad de derribar el mito de que todo acto suicida está atado a un trastorno mental severo. La profesional remarcó que “no necesariamente una persona que llega al suicidio tiene un diagnóstico psicopatológico”, sino que muchas veces intervienen factores históricos, sociales, familiares o económicos.

“Detrás del suicidio hay un proceso que se dio antes en el que la persona difícilmente pudo buscar ayuda y encontrarla. Entonces ahí es muy importante las redes que nosotros conformemos, el poder acompañar, el poder escuchar”, precisó la psicóloga. Al mismo tiempo, aclaró: “Hay un sufrimiento por este modo de existir que no necesariamente tiene que ver con querer morirse, sino con no encontrar salida a crisis que tal vez vienen de larga data”.

Para detectar alertas, sugirió prestar atención a cambios repentinos de conducta, verbalizaciones explícitas sobre la muerte, conductas de despedida o el desprendimiento de pertenencias valiosas. Estas señales, advirtió, requieren la conformación de redes de apoyo y el desarrollo de otras herramientas para que el individuo pueda afrontar la complejidad vital.

El impacto y la culpa en los sobrevivientes

El abordaje también incluye a los sobrevivientes: los familiares y amigos que deben atravesar el duelo, un proceso conocido en el ámbito de la salud mental como posvención. Durante la entrevista en Rivadavia Neuquén, Contreras compartió su experiencia personal al perder a su padre por esta causa hace 21 años, graficando el nivel de desolación y los cuestionamientos que atraviesa el entorno.

“Hay una invasión de la culpa muy grande, una búsqueda de responsabilidades, de a ver qué pasó, qué no hicimos, cómo no lo vi, cómo no me di cuenta. Y la realidad es que muchas veces no tenés en ese momento las herramientas para poder darte cuenta o responder a tiempo”, reflexionó.

Ante este escenario de desconcierto, la especialista subrayó que el trabajo posterior es central para evitar mayores daños en el tejido social. “Poder acompañar oportunamente a los que quedan, a los afectos, porque la verdad que el impacto es muy, muy grande. Nadie está esperando que, o nadie se está imaginando, que alguien que uno quiere se suicide”, concluyó.