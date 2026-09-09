Bodegas de Río Negro: el éxito del Pinot Noir y la innovación de la cava submarina

La provincia consolida su matriz productiva con propuestas pioneras en el Golfo San Matías y la exhibición de sus cepas insignia ante los principales referentes gastronómicos y hoteleros del país.

El desarrollo de las bodegas de Río Negro atraviesa un momento de fuerte expansión, impulsado por la diversificación de sus productos y un firme posicionamiento a nivel nacional. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la directora de Vitivinicultura provincial, Mariana Cerruti, brindó detalles sobre el desempeño del sector durante la reciente edición de la feria Hotelga 2026 y confirmó los avances del proyecto de añejamiento bajo el mar, una iniciativa que perfila a la región como pionera en todo el continente.

La funcionaria destacó el crecimiento sostenido de la industria, que actualmente cuenta con 22 establecimientos adheridos a la Ruta del Vino, conformando un circuito enoturístico con apertura permanente para los visitantes.

Presencia destacada en Hotelga 2026

Durante el evento, considerado una de las cincuenta ferias de gastronomía y hotelería más relevantes del país, la provincia contó con un stand propio dentro del Espacio de Vinos designado por la Secretaría de Turismo de la Nación.

Según explicó Cerruti, la feria permitió mostrar de primera mano el trabajo productivo ante un público estratégico. “Pudimos exhibir muchas de las etiquetas de estas bodegas, darlas a degustar, contarle a la gente qué es lo que se está haciendo”, señaló.

Además de la exposición abierta al público general, la comitiva provincial organizó actividades exclusivas para profesionales del rubro. “Tuvimos también la oportunidad de hacer tres catas dirigidas justamente a los compradores de los hoteles, de gastronomía, a gente que está inmersa en el medio, a los sommeliers”, agregó.

La versatilidad del Pinot Noir regional

Uno de los puntos fuertes de la presentación en Buenos Aires fue la exhibición del Pinot Noir, la cepa emblemática de la región. La directora detalló las diferentes líneas que se elaboran actualmente, abarcando desde vinos espumantes y rosados, hasta tintos jóvenes y de gran reserva, los cuales capitalizan la diversidad de suelos y climas presentes en los valles productivos.

En este marco, remarcó una particularidad que distingue a la producción provincial a nivel nacional. “Es el único blanco de Pinot Noir que se elabora en toda la Argentina, se elabora en Río Negro”, afirmó. A su vez, el conductor del programa aportó como contexto el empuje de las bodegas del Alto Valle, destacando los vinos elaborados en Cipolletti y lanzamientos recientes como la etiqueta “Floris”, perteneciente al elaborador Luciano Fernández.

Añejamiento submarino en el Golfo San Matías El proyecto más disruptivo de la gestión es la cava submarina ubicada en la costa atlántica, impulsada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro. En la primera etapa piloto, veinte establecimientos aportaron veinte botellas cada uno, las cuales permanecieron sumergidas durante un período de ocho meses.

Tras el rescate de las botellas, los enólogos realizaron catas técnicas para comparar los ejemplares añejados bajo el agua con sus pares del mismo lote conservados en bodegas tradicionales. Cerruti detalló que los resultados mostraron variaciones notables y que “los vinos blancos […] evolucionan digamos un poco mejor dentro del mar”, resaltando un incremento en su intensidad aromática y en su acidez.

El éxito de esta prueba dio luz verde a la continuidad del programa en la costa rionegrina. “Estamos comenzando la segunda etapa del segundo hundimiento y ya después una ampliación de las cavas donde las bodegas tienen la oportunidad de cada una poner su propia cava con sus vinos”, anticipó. Cabe destacar que, de acuerdo con los relevamientos del sector, existen proyectos similares en Croacia, Italia y España, pero esta se consolida como la única cava submarina de su tipo y envergadura en toda la costa atlántica americana.

Otros atractivos y capacitación de servicios En el último tramo de la entrevista, la funcionaria repasó las opciones turísticas que complementan la oferta vitivinícola en la región atlántica. Mencionó especialmente las visitas guiadas al olivar situado en San Antonio Oeste y las tradicionales excursiones a las Salinas del Gualicho. Finalmente, confirmó que desde su dirección técnica continúan impulsando y acompañando capacitaciones constantes destinadas al personal gastronómico y hotelero, con el objetivo de profesionalizar y elevar la calidad del servicio receptivo en los diferentes destinos de la provincia.