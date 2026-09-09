La Justicia falló a favor del municipio y el paseo costero avanzará sobre el barrio Bocahue

Tras seis años de litigio, el barrio privado acató la medida judicial y deberá correr el cerco perimetral. La jefa de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que este sábado se inaugurarán nuevos tramos del paseo costero sobre el río Neuquén, alcanzando los 36 kilómetros de extensión.

Tras un largo proceso judicial y administrativo, la Municipalidad de Neuquén logró destrabar el conflicto con el barrio privado Bocahue para extender el paseo costero sobre el río Neuquén. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, celebró la resolución y brindó detalles sobre las inauguraciones previstas para el mes aniversario de la ciudad.

El litigio por las tierras ribereñas demandó más de un lustro de negociaciones y medidas legales, incluyendo un decreto del Ejecutivo para correr el cerco perimetral que finalmente terminó en la Justicia. “Cuando llegamos a la gestión habíamos sido muy claros, cien por cien de costas libres”, sentenció la funcionaria. En esa línea, remarcó que el desenlace valida la postura oficial: “Tuvimos prácticamente seis años en este proceso […] el barrio se allanó a la medida judicial, quiere decir que la Municipalidad de Neuquén tenía razón desde el primer día”.

Con el fallo a favor, el municipio iniciará el proceso de readecuación del proyecto ejecutivo y el llamado a licitación para concretar la obra, que implicará el corrimiento del cerco sin afectar a las viviendas particulares. El diseño mantendrá una estética similar a la del Parque Agreste y al tramo desarrollado detrás del Rincón Club de Campo, con el objetivo de unir los ríos Limay y Neuquén.

Aniversario y tres nuevos kilómetros

En el marco del aniversario de la capital, Pasqualini anunció la apertura de un sector inédito para los vecinos. “El día del aniversario de la ciudad, que es el sábado a las once de la mañana, vamos a estar inaugurando tres kilómetros de paseo costero sobre el río Neuquén, un lugar que los neuquinos y neuquinas no conocíamos porque no se podía llegar”, detalló. Este nuevo tramo, ubicado al final de la calle Figueroa, consolida el perfil turístico local.

En una segunda intervención durante la entrevista, la jefa de Gabinete destacó el cambio de paradigma en la infraestructura ribereña: “Lo que estaba bien había que darle continuidad […] la ciudad tenía un kilómetro doscientos de paseo costero, hoy tiene treinta y seis kilómetros”. Este crecimiento impactó de lleno en la economía local, registrando el último fin de semana una ocupación hotelera superior al 70%, sin depender de un feriado largo.

Cultura y nuevos espacios verdes

La agenda festiva de esta semana también incluye un fuerte componente cultural y barrial. Este viernes a las 9 de la mañana abrirá sus puertas la Feria del Libro, que se extenderá por 10 días y ya cuenta con más de 600 inscriptos de 20 provincias. Asimismo, por la tarde quedará inaugurada la plaza Mafalda en el barrio Confluencia, sobre la calle Paimún, sumando un nuevo espacio temático para la zona.

Otros temas: sucesión, obras y rutas

Consultada sobre su posible candidatura a la intendencia, Pasqualini evitó definiciones personales y respaldó el proyecto oficialista Primero Neuquén, liderado por el actual intendente Mariano Gaido. Subrayó que el desafío es darle continuidad a un modelo de ciudad metropolitana que actualmente impulsa obras clave como el Polo Científico Tecnológico, un nuevo parque industrial, un parque solar y el desarrollo de 10.000 lotes con servicios.

Finalmente, la funcionaria apuntó contra el estado de las rutas nacionales (22 y 151) y la necesidad de un peaje o fondo compensador derivado de la actividad hidrocarburífera, argumentando que el 28% del combustible que produce Vaca Muerta transita por esas vías, destruyendo la calzada y encareciendo los fletes. En contraste, valoró las obras de conectividad vial que ejecuta la provincia en los accesos Norte, Casimiro Gómez, Cañadón de las Cabras y Ruta 67.