Tensión por el conflicto judicial en Neuquén: SEJUN exige revisión salarial y denuncia colapso

El gremio de los empleados judiciales activó medidas de fuerza en demanda de una actualización paritaria. Advierten por la falta de personal, las nuevas enfermedades laborales producto de la digitalización y el estancamiento del jury contra una jueza de Junín de los Andes.

El conflicto judicial en Neuquén sumó un nuevo capítulo esta semana con el estado de alerta y movilización declarado por el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN). En diálogo con Rivadavia Neuquén, el secretario gremial de la organización, Sebastián Antognazza, confirmó que el reclamo central apunta a la reapertura de la pauta salarial, aunque el malestar se extiende a las condiciones de trabajo, la falta de ingresos y las demoras en los procesos disciplinarios contra magistrados.

“Entramos en un proceso de revisión de nuestro acuerdo salarial, principalmente por una cláusula gatillo que nosotros habíamos incorporado allá por el mes de marzo cuando cerramos nuestra paritaria”, explicó el dirigente sindical. El pedido formal ya ingresó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El objetivo es que los trabajadores judiciales reciban las mismas mejoras porcentuales que el Ejecutivo provincial ya otorgó a otros gremios estatales para la segunda mitad del año, como ATE, UPCN y Viales.

Salarios rezagados y la fórmula del IPC El esquema de actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2019, hoy resulta insuficiente para el gremio. Antognazza señaló que la aplicación a trimestre vencido genera un desfase constante frente a los aumentos diarios.

Desde SEJUN cuestionaron además la composición de la canasta con la que se mide el IPC, al considerar que pondera bienes en desuso y no refleja los incrementos reales de los alimentos en las góndolas, que estiman por encima del índice oficial. También marcaron el contraste entre los ingresos extraordinarios que percibe la provincia gracias a Vaca Muerta, impulsados por el precio del barril de petróleo, y el estancamiento del poder de compra de los salarios estatales.

Sobrecarga laboral y digitalización La transformación tecnológica del Poder Judicial aceleró los tiempos de los procesos, pero empeoró la rutina de los empleados. La digitalización generó una demanda ininterrumpida. “Tenés una mesa de entrada digital que no se vacía jamás”, advirtió el secretario gremial. Esta exposición constante a las pantallas y el uso de mobiliario no ergonómico derivaron en nuevas enfermedades laborales vinculadas a la mala postura, la falta de ventilación adecuada y la ausencia de luz natural en las oficinas.

A este escenario se suma una crisis de recursos humanos. Antognazza, en otro tramo de la entrevista radial, reveló un dato alarmante sobre la dotación de personal: “En este último año han ingresado, no te quiero mentir, pero cinco personas en lo que va del año”. La falta de trabajadores afecta principalmente a sectores críticos como la Oficina de Violencia, las Defensorías Civiles y la Oficina Judicial Penal. Asimismo, el estancamiento de la carrera judicial genera malestar interno, ya que “solamente ciento ochenta compañeros ascendieron en el Poder Judicial durante este año sobre una planta de casi mil doscientos”.

El jury a la jueza Di Prinzio y habilidades blandas Otro de los focos de conflicto es el proceso de destitución contra Andrea Di Prinzio, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Junín de los Andes, denunciada por SEJUN por violencia laboral sistemática. A pesar de que una comisión especial dictaminó por unanimidad la admisibilidad del jury y la magistrada se encuentra suspendida cobrando su sueldo en su domicilio, el juicio político está trabado. “La jueza Di Prinzio ha recusado sistemáticamente a distintos integrantes del jurado”, indicó Antognazza, quien confirmó que ahora aguardan la designación de un nuevo juez para destrabar el tribunal.

Frente a la repetición de este tipo de casos, el gremio exige cambios en la selección de magistrados y funcionarios. “Nosotros lo que estamos pidiendo justamente es que en los perfiles para los nuevos funcionarios que ingresan incorporen el manejo de habilidades blandas”, reclamó el dirigente, apuntando a la necesidad de mejorar la conducción de equipos y erradicar los malos tratos. A largo plazo, SEJUN mantiene su postura histórica, compartida con la Federación Judicial Argentina (FJA), de avanzar hacia la elección popular de jueces para democratizar el poder del Estado.

Cronograma de protestas Ante la falta de respuestas del TSJ, SEJUN definió un plan de acción progresivo. Tras las recorridas por las dependencias judiciales y la asamblea técnica, el gremio convocó a un paro y movilización a la sede del TSJ (Alberdi 52) para el miércoles 18 de septiembre. El avance de las negociaciones y la continuidad de las medidas de fuerza se evaluarán en un plenario provincial programado para el 22 de septiembre.