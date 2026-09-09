Edifica Neuquén 2026: innovación, sustentabilidad y el sorteo de una vivienda en el mayor evento de la Patagonia

Con entrada gratuita y más de 150 empresas expositoras, la tercera edición abarca desde sistemas constructivos modernos hasta un sector de decoración, incluyendo capacitaciones profesionales y el sorteo de una casa de 36 metros cuadrados.

La exposición Edifica Neuquén 2026 ya abrió sus puertas en el predio del Espacio Duam, consolidándose como la cita ineludible para la industria de la construcción en la región. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la coordinadora de producción del evento, Soledad Fernández, detalló el crecimiento de esta tercera edición, que ofrece propuestas que abarcan desde los cimientos hasta los últimos detalles del hogar.

“Esta es la tercera edición, es el evento, la expo más grande de construcción de la Patagonia”, destacó la coordinadora, quien remarcó que los visitantes podrán encontrar soluciones integrales: “Desde que pensás en construir algo, una casa, una oficina, lo que sea, hasta finalizarla”. La muestra superó su capacidad histórica y ocupa no solo el interior del edificio Domuyo, sino también el estacionamiento y los sectores al aire libre, donde se despliegan grúas, camiones y maquinaria pesada.

Nuevos sistemas y sustentabilidad El mercado de la construcción atraviesa un recambio de tecnologías que se refleja claramente en los pasillos de la muestra. Durante la entrevista, el equipo de conducción repasó la amplia variedad de opciones disponibles, que van desde métodos tradicionales con ladrillo y adobe hasta innovaciones aceleradas, como los paneles SIP, el hormigón celular, fibras que reemplazan al hierro y estructuras metálicas modulares que permiten levantar una vivienda en 30 días.

En este contexto, los sistemas en seco y la eficiencia energética ganan cada vez más terreno. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Fernández precisó: “Tenés sistemas de construcción sustentables para aquellas personas que quieren alinearse más con sus vidas más alineadas a lo sustentable y el cuidado del medio ambiente también van a encontrar eso”.

Capacitación, decoración y emprendedores locales En paralelo a la exhibición comercial, el evento sostiene un formato de congreso orientado a profesionales y curiosos del sector. “Durante el jueves arranca a las nueve de la mañana, todo el jueves, todo el viernes y el sábado tenés distintas charlas”, indicó la productora. Estos espacios abordan temáticas troncales como la economía actual, la inteligencia aplicada a los desarrollos y la convivencia entre métodos clásicos y de vanguardia.

Fuera de la construcción dura, la exposición cuenta con una globa exclusiva denominada Homey Deco, destinada al diseño de interiores. Allí se exponen desde sillones y bazar hasta tecnología domótica, como ollas robot. Además, se sumó el espacio “Impulsa”, una plataforma diseñada para visibilizar el trabajo de los emprendedores de la capital neuquina.

El gran atractivo: el sorteo de una vivienda Uno de los puntos más convocantes será el sorteo de una vivienda Roca de 36 metros cuadrados. Para participar, el único requisito es asistir presencialmente al predio. “Cuando llegan acá tenés un QR y ahí te registrás y participás del sorteo”, detalló Fernández. El ganador se conocerá durante la jornada de clausura del domingo.

Datos de servicio y proyección a futuro El evento funciona de jueves a domingo en el horario corrido de 9 a 19 horas. “La entrada es libre y gratuita para todo público”, confirmó la organización. Aunque el domingo no habrá cronograma de charlas por ser el día de cierre, el predio mantendrá activos todos sus stands, los más de 50 feriantes y el patio gastronómico equipado con food trucks.

“La verdad que este año están, los stands están muy muy lindos. Más de 150 empresas participan, más de 50 feriantes, la verdad está muy lindo”, celebró Fernández. El éxito de convocatoria y la complejidad de armar exhibiciones a escala real ya impulsaron a la producción a mirar hacia adelante. “Ya estamos trabajando para Edifica 2027”, concluyó, dejando a disposición el teléfono 299 623 5835 para quienes deseen asegurar su lugar el próximo año.