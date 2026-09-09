El Mercado Concentrador abre los sábados: compras minoristas y ahorro de hasta la mitad de precio

Las autoridades lanzaron una prueba piloto durante septiembre y octubre para que las familias puedan comprar al por menor. El predio cuenta con estrictos controles bromatológicos y ofrece desde frutas y verduras hasta carnes, pastas y artículos de limpieza.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el presidente del Mercado Concentrador, Diego Molina, confirmó que el polo comercial habilitará la atención al público general los fines de semana. La medida busca dar respuesta a la creciente demanda de los consumidores que buscan hacer frente a la crisis económica salteando eslabones en la cadena de comercialización.

La institución, que funciona bajo la figura de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) y depende de las autoridades designadas por el Ministerio de Economía provincial, se financia íntegramente con recursos propios generados por la administración del predio.

Una prueba piloto para el fin de semana

El complejo vuelve a abrir sus puertas los días sábados en el horario de 9 a 13 horas. Sin embargo, esta iniciativa no es definitiva, sino que forma parte de un esquema de evaluación para medir la respuesta del público frente a la extensión de los días de venta.

Al respecto de esta nueva modalidad, el funcionario detalló la planificación: “Vamos a trabajar estos dos primeros sábados de septiembre y los dos primeros de octubre”. Luego de ese período, el directorio analizará los resultados para definir la continuidad de la apertura durante los fines de semana.

Si bien el perfil del establecimiento es netamente mayorista, la crisis y el cambio en los hábitos de consumo obligaron a los puesteros a flexibilizar sus ventas. En relación con esta dinámica comercial, Molina explicó que “el mercado siempre fue y será mayorista”, pero aclaró que la situación actual llevó a que se adopten nuevas formas de venta al público general para evitar el desperdicio de mercadería cuando los clientes habituales piden fraccionar un bulto cerrado.

Compras comunitarias: la clave para pagar un 50% menos

Una de las principales ventajas de acercarse al predio es la notable diferencia de precios respecto a las verdulerías o supermercados tradicionales. Según el presidente de la entidad, los consumidores pueden acceder a un ahorro significativo, que en muchos casos alcanza la mitad del valor de mercado. Frente a la consulta sobre si es posible lograr este margen de beneficio, el entrevistado fue categórico e indicó que “si comprás por bulto cerrado es lo que generalmente vas a ahorrarte”.

Para maximizar este beneficio económico, desde la administración sugieren estrategias de compra colaborativa:

Organización vecinal: Juntarse entre tres o cuatro familias o vecinos.

Juntarse entre tres o cuatro familias o vecinos. Adquisición por mayor: Comprar bultos cerrados (como bolsas de papas, zanahorias o cebollas).

Comprar bultos cerrados (como bolsas de papas, zanahorias o cebollas). División de mercadería y costos: Repartir el volumen total y el gasto, logrando así el precio mayorista real sin que los alimentos se echen a perder en un solo hogar.

Un polo comercial integral

Existe la falsa creencia de que en el lugar solo se comercializa producción frutihortícola. Por el contrario, el predio funciona como un centro de abastecimiento completo para el hogar. Molina destacó que la oferta es mucho más amplia e incluye una gran variedad de rubros alimenticios y de necesidad básica.

Entre los principales espacios y productos que pueden encontrarse en las naves, se destacan:

Dos carnicerías de grandes dimensiones.

Una fábrica de pastas frescas.

Una fábrica especializada en dulces regionales.

Un sector mayorista de alimentos que provee fiambres, lácteos, productos secos y artículos de limpieza.

“Recomendamos que vengan con tiempo, que recorran, hay espacio suficiente para caminar, para dejar los vehículos”, sugirió el presidente de la institución.

Controles diarios y horarios de invierno

Por otra parte, durante la entrevista en Rivadavia Neuquén, Molina hizo hincapié en la seguridad alimentaria del recinto. Todos los productos que ingresan están sujetos a rigurosas auditorías cruzadas.

A nivel nacional, el predio cuenta con la fiscalización permanente de Senasa y las inspecciones de la municipalidad local, ya que, como aclaró el funcionario, “nosotros estamos dentro del ejido de Centenario”. Además, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) posee un laboratorio propio dentro de las instalaciones. La administración costea estos servicios privados para garantizar muestreos diarios y análisis, tanto biológicos como no biológicos, sobre la mercadería que llega desde distintas partes del país y del exterior.

Finalmente, para quienes deseen asistir durante la semana, las autoridades recordaron que hasta el mes de noviembre rige el horario de invierno: los lunes el predio opera exclusivamente por la mañana (de 6 a 11 horas), mientras que de martes a viernes las puertas están abiertas en horario vespertino (de 12:30 a 17:30 horas).