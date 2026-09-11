Piden estudios ambientales por obras en bardas, humedales y áreas protegidas de la ciudad

La concejala del Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, impulsó un requerimiento en el Concejo Deliberante para acceder a los estudios hidrológicos y ambientales de los desarrollos urbanísticos sobre las bardas y humedales de la ciudad. Advierten por el riesgo estructural en viviendas aledañas.

El debate por el avance de las obras en áreas protegidas de Neuquén sumó un nuevo capítulo institucional en la capital provincial. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la concejala del PTS en el Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, confirmó la presentación de un proyecto para exigir al Ejecutivo municipal los estudios de impacto ambiental e hidrológicos correspondientes a las construcciones que se ejecutan sobre las bardas, la Península Hiroki y el Brazo Todero. El requerimiento fue presentado el día miércoles y tomó estado parlamentario durante la sesión de este jueves.

Falta de acceso a los estudios previos

La iniciativa legislativa surge directamente de la inquietud de habitantes de diferentes sectores de la ciudad. Según relató la edil, “fue un pedido de informes que elaboramos en común con distintos vecinos y vecinas de la ciudad que se acercaron la semana pasada a pedir explicaciones al Concejo Deliberante”.

El foco del reclamo vecinal apunta a que las intervenciones urbanísticas están modificando el ecosistema local sin la debida transparencia de cara a la comunidad. Al respecto, Katcoff puntualizó que los residentes “entienden que el desarrollo de estas megaobras que se vienen desplegando en distintos puntos de la ciudad afectan de alguna manera y transforman sectores que son considerados incluso por la misma normativa áreas protegidas”.

Para llevar a cabo cualquier intervención de esta magnitud, se requiere un visado mínimo de estudios de impacto ambiental e hidrológico. Sin embargo, la concejala advirtió sobre la falta de información pública: “esto aparentemente no han tenido acceso los vecinos y las vecinas para poder constatar si estos estudios realmente habilitan al desarrollo de esas obras”.

Impacto en las bardas, humedales y viviendas

El avance de la urbanización sobre el talud de la barda, el proyecto del teleférico, y el relleno de humedales encendieron las alarmas en barrios aledaños como Confluencia y Gamma. Las familias temen por la seguridad e integridad estructural de sus propias casas ante los incesantes movimientos de suelo. Al justificar la urgencia de auditar la documentación técnica, Katcoff detalló: “vemos constantemente cómo se empiezan a fracturar, a desmoronar, entonces nos parece que en este contexto corresponde que este Concejo pueda tener acceso a todos esos estudios”.

El rol del estado municipal frente a los desarrollos privados

El requerimiento abarca tanto las iniciativas públicas como los loteos desarrollados por privados que impactan negativamente en el entorno. En un nuevo bloque de declaraciones, la legisladora remarcó que “obviamente también deben contarse y es una función que el estado municipal tiene que cumplir que es de contralor”.

Otro de los interrogantes del proyecto legislativo es por qué no se evaluaron alternativas de menor impacto y los motivos por los cuales se omitió la participación temprana de organismos especializados. “[…] ¿cómo puede ser esto, no? cómo se arranca una obra sin un informe previo o por qué no se consulta a la unidad de gestión de áreas protegidas previamente y sí posteriormente a que ya la obra esté licitada y las máquinas apostadas”, cuestionó Katcoff. Se espera que la comisión respectiva debata el expediente e invite a vecinos y profesionales para brindar respuestas concretas.

Otros temas: campaña electoral y financiamiento

Durante el tramo inicial de la entrevista, también hubo espacio para consultas de índole política. Ante la pregunta sobre el financiamiento de cara a las próximas elecciones, la referente de izquierda aclaró que su espacio no cuenta con grandes auspiciantes corporativos, sino que apuestan a una campaña sostenida a pulmón por los trabajadores y militantes. Asimismo, valoró la figura de Myriam Bregman, destacando su rol y posicionamiento a nivel nacional.