El Turismo Carretera acelera en Centenario: el impacto económico y deportivo de la “Máxima” en Neuquén

La pasión tuerca vuelve a rugir en la provincia. La Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) confirmó que la tercera fecha del campeonato 2026 se disputará en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la localidad de Centenario, entre el 27 y el 29 de marzo. Esta será la decimosexta presentación de la categoría más popular del país en nuestro circuito, prometiendo un fin de semana a puro motor con la consolidación de los autos de nueva generación.

Los números del evento: Entradas y logística

Para los fanáticos que ya planean su fin de semana, la organización habilitó la venta de tickets tanto de forma online a través de ProTickets, como presencial en Neuquén capital (Ministro González 40).

Los valores de la preventa (vigentes hasta el 26 de marzo) marcan la pauta del evento:

Entrada General: $45.000 (en puerta ascenderá a $55.000).

$45.000 (en puerta ascenderá a $55.000). Ingreso a Boxes: $85.000 (en puerta $95.000).

$85.000 (en puerta $95.000). Estacionamiento (autos/pick-ups): $25.000.

$25.000. Estacionamiento (vehículos pesados/trailers): $50.000.

Durante el fin de semana, el TC compartirá pista con el TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, garantizando un cronograma ininterrumpido de actividad deportiva.

El impacto local: Oxígeno puro para la economía neuquina

Más allá de lo deportivo, la llegada del Turismo Carretera es una industria sin chimeneas que derrama beneficios directos sobre la sociedad de Neuquén y alrededores.

Reactivación hotelera y gastronómica: Se proyecta la ocupación plena en Centenario y un altísimo nivel de reservas en Neuquén capital, Plottier y Cipolletti. Restaurantes, estaciones de servicio y comercios de cercanía verán multiplicada su facturación durante al menos cuatro días.

Se proyecta la ocupación plena en Centenario y un altísimo nivel de reservas en Neuquén capital, Plottier y Cipolletti. Restaurantes, estaciones de servicio y comercios de cercanía verán multiplicada su facturación durante al menos cuatro días. Empleo eventual: El armado de la logística del evento requiere contratación de personal de seguridad, limpieza, promotores y montadores locales.

El armado de la logística del evento requiere contratación de personal de seguridad, limpieza, promotores y montadores locales. Turismo de cercanía: Miles de visitantes de provincias vecinas viajan exclusivamente para la carrera, consumiendo productos regionales e impulsando a las PyMEs del sector servicios.

El TC no es solo una carrera; para Centenario y el Alto Valle, es una inyección de capital imprescindible en el inicio del año comercial.