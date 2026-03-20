Barajar y dar de nuevo: Cipolletti debuta en el Federal A ante Atenas de Río Cuarto

La espera terminó para el pueblo Albinegro. Esta noche, a partir de las 21:00 horas, el Club Cipolletti hará su debut oficial en la temporada 2026 del Torneo Federal A visitando a Atenas en Río Cuarto, Córdoba, por la primera fecha de la Zona 3. El encuentro será arbitrado por Enzo Damián Gutiérrez y podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial por YouTube y Canal 10.

Un inicio marcado por los imprevistos

La previa no ha sido sencilla para el “Capataz de la Patagonia”. El plantel tuvo que asimilar la repentina salida del entrenador Daniel “Chango” Cravero por motivos de salud en las últimas semanas. Frente a este panorama, la dirigencia confió el mando a su ayudante de campo, Alejandro Barbona, quien tomó las riendas para mantener el enfoque del grupo.

Además, la institución busca dejar atrás el mal trago de los incidentes y hechos de violencia registrados en las inmediaciones de La Visera durante el tradicional “banderazo” de despedida, enfocando todas las energías en lo que ocurra dentro del campo de juego del Estadio 9 de Julio.

El Impacto Local: La economía de la pasión en el Alto Valle

El inicio de una nueva campaña de Cipolletti a nivel nacional reactiva un motor fundamental para la ciudad y el Alto Valle: