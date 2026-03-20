Día histórico para Neuquén: Deportivo Rincón desafía a San Lorenzo por la Copa Argentina

El fútbol neuquino vivirá esta noche una de las páginas más gloriosas de su corta pero intensa historia. Desde las 21:15 horas, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes y con televisación de TyC Sports para todo el país, el Club Deportivo Rincón se enfrentará nada menos que a San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Pablo Castro, que milita en el Torneo Federal A, buscará dar el gran “batacazo” ante un grande del fútbol argentino que llega presionado por la obligación de avanzar y darle oxígeno a su temporada.

La formación del León y el sueño intacto

Rincón viajó a Buenos Aires sabiendo que no tiene nada que perder y muchísimo por ganar. El cuerpo técnico planteará un partido inteligente para cortar los circuitos del “Ciclón”, alineando a: Alejandro Sánchez; Matías Carrera, Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Gastón Portiño, Rodrigo Montes, Axel Oyola; Jair Blanco y Matías Domínguez.

Para el club neuquino, este partido representa su segunda incursión en la fase final del torneo federal, recordando aquel recordado cruce ante Newell’s en 2018. Hoy, con mayor rodaje y madurez, el objetivo es dejar una huella imborrable.

El Impacto Local: Vaca Muerta se detiene por 90 minutos

El partido trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un fenómeno sociocultural y económico en la región: