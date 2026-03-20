Día histórico para Neuquén: Deportivo Rincón desafía a San Lorenzo por la Copa Argentina

El fútbol neuquino vivirá esta noche una de las páginas más gloriosas de su corta pero intensa historia. Desde las 21:15 horas, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes y con televisación de TyC Sports para todo el país, el Club Deportivo Rincón se enfrentará nada menos que a San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El equipo dirigido por Pablo Castro, que milita en el Torneo Federal A, buscará dar el gran “batacazo” ante un grande del fútbol argentino que llega presionado por la obligación de avanzar y darle oxígeno a su temporada.
La formación del León y el sueño intacto
Rincón viajó a Buenos Aires sabiendo que no tiene nada que perder y muchísimo por ganar. El cuerpo técnico planteará un partido inteligente para cortar los circuitos del “Ciclón”, alineando a: Alejandro Sánchez; Matías Carrera, Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Gastón Portiño, Rodrigo Montes, Axel Oyola; Jair Blanco y Matías Domínguez.
Para el club neuquino, este partido representa su segunda incursión en la fase final del torneo federal, recordando aquel recordado cruce ante Newell’s en 2018. Hoy, con mayor rodaje y madurez, el objetivo es dejar una huella imborrable.
El Impacto Local: Vaca Muerta se detiene por 90 minutos
El partido trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un fenómeno sociocultural y económico en la región:
- El orgullo del sector petrolero: Deportivo Rincón nació y creció al calor de la industria hidrocarburífera en Rincón de los Sauces. Esta noche, los campamentos, tráilers y bases operativas de Vaca Muerta detendrán su ritmo frenético para ver a los suyos por televisión nacional, uniendo a los trabajadores en un sentimiento de pertenencia único.
- Vidriera nacional para los sponsors neuquinos: Jugar en horario central por TyC Sports contra un “Cinco Grande” expone las marcas de las empresas de servicios y comercios regionales que apoyan al club a una audiencia de millones de personas, un retorno de inversión publicitaria incalculable.
- Inspiración para los más chicos: Ver que un equipo surgido del interior profundo de Neuquén puede codearse con la élite del fútbol argentino es el mayor incentivo para los miles de chicos que hoy entrenan en las formativas de los clubes de barrio de nuestra provincia.