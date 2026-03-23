El club Cipolletti ya tiene nuevo entrenador

El Club Cipolletti confirmó a Fabián Enríquez como su nuevo director técnico, en una decisión orientada a sostener la continuidad del proceso futbolístico del plantel.

Desde la Subcomisión de fútbol señalaron que la elección responde al conocimiento que el entrenador tiene del equipo, ya que viene trabajando con el grupo y formó parte del cuerpo técnico que encabezó Daniel Cravero en la última temporada.

“Es el único que conoce a la gran mayoría de estos jugadores y lo que el Albinegro está buscando”, indicaron desde la institución.

Además, destacaron su desempeño en el último año dentro del club.

Enríquez estará acompañado por Mario Valenzuela como ayudante de campo, Cristian Bravo como preparador físico y César Curz, quien continuará en su función.