Ordenan el calendario deportivo para evitar superposiciones

En Villa La Angostura se llevó adelante un encuentro entre autoridades provinciales y organizadores de eventos deportivos con el objetivo de comenzar a ordenar el calendario anual en Neuquén.

La iniciativa busca evitar la superposición de competencias, una problemática que, según se planteó, impacta de manera directa en la convocatoria de público, el interés de sponsors y la visibilidad de cada evento.

Durante la reunión se propuso avanzar en la creación de un registro único de organizadores, junto con la planificación anticipada de una agenda coordinada. El objetivo es potenciar cada propuesta y mejorar su posicionamiento a nivel nacional.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales remarcaron que el deporte funciona como un motor clave para la actividad turística, al generar movimiento económico, atraer visitantes y promover los destinos neuquinos.

En ese marco, se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado, con el fin de brindar previsibilidad y consolidar el crecimiento del turismo deportivo en la provincia.