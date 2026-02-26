Uruguay declaró la emergencia sanitaria por gripe aviar

El gobierno de Uruguay declaró la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar tras confirmar la presencia del virus H5 de alta patogenicidad en fauna silvestre, una medida que implica restricciones inmediatas al traslado de aves, la clausura de ferias y remates y la suspensión de actividades avícolas sin control sanitario.

La decisión se adoptó luego de la detección de casos en tres departamentos y entró en vigencia de forma inmediata. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó que los ejemplares infectados fueron hallados en Maldonado, Rocha y Canelones.

El primer registro se produjo el 20 de febrero, cuando se encontró un ave muerta en la zona de Laguna Garzón. A partir de ese momento, los análisis veterinarios detectaron nuevos animales contagiados y otros fallecidos.

Con la declaración de emergencia, el MGAP resolvió suspender todos los movimientos de aves de traspatio y aquellas que no estén monitoreadas por el sistema oficial. También quedaron prohibidas las ferias, exposiciones y remates avícolas.

En cambio, las aves de producción comercial bajo control sanitario podrán continuar circulando, siempre que cumplan con los protocolos vigentes.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado, aunque todavía no se precisaron los montos ni el tipo de penalidades. El objetivo central es evitar la propagación del virus hacia granjas comerciales y reducir el riesgo sanitario a nivel nacional.

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus de influenza tipo A que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. Las variantes de alta patogenicidad pueden generar brotes con elevada mortalidad. En casos poco frecuentes, algunas cepas pueden transmitirse a otras especies e incluso a personas, por lo que se recomienda no manipular aves enfermas o muertas, reforzar las medidas de bioseguridad y reportar hallazgos a las autoridades sanitarias.