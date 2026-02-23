El Ejército mexicano abatió al narco “El Mencho”

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante un operativo del Ejército Mexicano en el estado de Jalisco, tras un enfrentamiento armado con fuerzas federales que lo habían localizado luego de meses de tareas de inteligencia.

El Ministerio de Defensa confirmó que la acción fue ejecutada por fuerzas especiales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea. Durante el procedimiento, el jefe narco resultó gravemente herido y falleció en el traslado, junto a otros integrantes de la organización.

Oseguera era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecían una recompensa conjunta de 15 millones de dólares. Bajo su conducción, el CJNG se consolidó como una estructura con presencia territorial, poder de fuego y redes internacionales vinculadas al tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.

Tras la operación se registraron bloqueos con vehículos incendiados y ataques a comercios en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, en una reacción atribuida a la organización criminal para obstaculizar el despliegue de seguridad.

El gobernador Pablo Lemus activó el código rojo, suspendió el transporte público y pidió a la población permanecer en sus hogares. Otros estados como Michoacán, Nayarit y Baja California reforzaron controles ante el riesgo de una escalada.

Especialistas señalan que la muerte del líder narco representa uno de los golpes más relevantes al crimen organizado en las últimas décadas, aunque advierten que el desafío inmediato será evitar la fragmentación violenta del CJNG.